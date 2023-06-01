Çocukluğunun geçtiği ülkeye düğüne gitti

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MERAKLA BEKLENEN DÜĞÜN BUGÜN

Bir başka deyişle söylemek gerekirse, İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ın taç giydiği 6 Mayıs'taki törenin ardından hemen hemen "aynı kadro" bugün biraz daha doğuda, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelecek.

Yine kraliyet ailelerinin, bu düğünde ülkelerini temsil edecek olan üyeleri en şık giysileri içinde kamera karşısına geçecekler. Geride de her ayrıntısı uzun uzun konuşulacak bir düğün kalacak.

VELİAHT PRENS EVLENİYOR

Çünkü bugün Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı nişanlısı Rajwa Al Saif, gösterişli olacağı aylar öncesinden tahmin edilen bir törenle hayatlarını birleştiriyor. Çiftin nikahı Amman'daki Zahran Sarayı'nda kıyılacak. Ardından da konuklar başka bir saraya Al Husseniya Sarayı'na gidip orada düzenlenen yemeğe partiye katılacaklar.

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile karısı Kraliçe Rania bu yıl içinde ikinci düğün heyecanını yaşayacak. Büyük kızları Prenses Iman, geçen mart ayında Yunan asıllı Jemil Thermiotis ile hayatını birleştirdi.

Şimdi de büyük oğulları ve tahtın veliahtı Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı mimar Rajwa al Sahif ile evleniyor.

HERKESİ ŞAŞIRTAN KONUKLAR

Bu arada kimse beklemiyordu ama düğünün İngiltere'den de iki konuğu var. Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Catherine.

Çift, düğünden bir gün önce Londra'dan sıkı güvenlik önlemleri altında havalanan kraliyet hava kuvvetlerine ait bir uçakla Amman'a gitti. Kate ile William, kaldıkları otelin girişinde de bazı sosyal medya kullanıcılarının cep telefonu kameralarına yakalandı.

Böylece düğünle ilgili gelinin nasıl bir gelinlik tercih edeceğinden sonra en çok merak edilen soru da yanıtını bulmuş oldu.

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ÇOCUKLUĞUNDA ÜRDÜN'DE YAŞAMIŞTI

Aslına bakılırsa, William ile Kate'in Ürdün'le özel bağları var. Kate Middleton, çocukluk yıllarında İngilizHavayolları'nda görevli olan babasının işi nedeniyle bir süre Ürdün'de yaşamıştı.



William ile Kate, önceki yıl da üç çocuklarını alıp bir tatil için Ürdün'e gitmişti. Hatta orada çekilen bir fotoğraflarını da 2021 yılında Noel kartı olarak yayınlamıştı.

KUTLAMALAR DÜN BAŞLADI

Bu arada Amman'da düğün kutlamaları dün başladı. Sokaklarda ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtan gruplardans gösterileri sergiledi. Damat olmaya hazırlanan Prens Hüseyin için de Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ndeki arkadaşları özel eğlence programı düzenledi.

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KINA GECESİ ÇOK KONUŞULDU

Ama kutlamalar bundan çok daha önce başladı. Gelin Rajwa için geçen hafta bir kına gecesi düzenlendi. Gelin Rajwa ile kaynana Kraliçe Rania, kutlamaları başlatan kına gecesinde, davetlilerin karşısına el ele çıktı ve kimi zaman gülerek kimi zaman da mutluluk gözyaşları içinde büyük güne uzanan süreçte ilk konuklarını ağırladı.

RAJWA'NIN KINA GECESİ

Kraliçe Rania ile daha oğluyla nişanlandığı ilk günden beri ne kadar sevdiğini ve "içine sindiğini" hiç gizlemediği gelini Rajwa ilk konuklarını ağırladı. Yani özetle Rajwa gelinin kına gecesi yapıldı.

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Büyük oğlu 28 yaşındaki Hüseyin'in nişanlısını "üçüncü kızım" diye tanımlayan Kraliçe Rania, kadın konukların yer aldığı gösterişli kına gecesinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kraliçe Rania, paylaşımına " Ürdünlü ailemiz olmadan hiçbir kutlama tamamlanmış sayılmaz. Güzel Rajwa'mızı kutluyoruz" notunu düştü.

Dünyanın en iddialı giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Rania'nın uçuk mavi bir elbise tercih ettiği kına gecesinde, gelini Rajwa ise üzeri, altın rengi geleneksel motiflerle süslü beyaz bir kıyafet giydi.

Kına gecesine Rania'nın kısa bir süre önce evlenen kızı Prenses Iman, küçük kızı Prenses Selma, gelinin annesi ve aile üyelerinin yanı sıra Ürdün'ün çeşitli yerlerinden davet edilen konuklar katıldı.

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Gecede şarkıcılar Nedaa Shrara, Diana Karazon, Zain Awad, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın yerel şarkılarını seslendirdi.Mutluluk gözyaşlarının kahkahalara karıştığı kına gecesinde Haleem grubunun yanı sıra kadınlardan oluşan Al Salt Girls Band ve Misk Dance Company de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

KAYINVALİDE RANIA, DUYGU DOLU BİR KONUŞMA YAPTI

Kraliçe Rania, konuklarına hitaben yaptığı konuşmada "Burada bizimle olup kutlamalara katıldığınız için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Rania: " Bugün bizim için ve bütün Ürdün ailesi için çok özel bir gün. Neşemiz bir ve tek... Uzak ya da yakın bugün hepiniz bizim kalplerimizdesiniz."

Rania, evladının mutluluğunu görmek isteyen bütün anneler gibi oğlu Prens Hüseyin'in düğününühayal ettiğini belirtti. "Hüseyin, benim olduğu kadar sizin de oğlunuz. Siz onun ailesisiniz ve bu sizin kutlamanız" dedi.

'BENİM İÇİN KIZLARIM KADAR DEĞERLİ'

Kraliçe Rania, gelini Rajwa'nın aileye katılımını duyururken coşkulu kelimeler sarf etmişti. Kına gecesinde de gelinine yönelik sözleri bunların bir devamı niteliğindeydi. Kraliçe Rania, gelini Rajwa'dan " Dünyanın en tatlı ve en güzel müstakbel gelini" diye söz etti. Sonra da Rajwa'nın, kendisi için, dünyaya getirdiği kızları Iman ve Salma kadar değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Rania, kına gecesi sırasındaki duygu dolu konuşmasında, Hüseyin yanlarına gidip Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kendisinin ve kocası Kral Abdullah'ın ne kadar mutlu olduklarını hatırlattı. Ardından da şu sözleri sarf etti: " Rajwa, benim oğlum için ettiğim bütün duaların en mükemmel cevabı." Kraliçe oğluyla gelinine "Daima birbiriniz için mutluluk kaynağı olun" diye seslendi.

Kraliçe'nin duygu dolu konuşmaları sırasında gelin Rajwa'nın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

GELİNİN ANNESİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Rania, kına gecesinde dünürü, yani Rajwa'nın annesi Azza'ya da övgüler yağdırdı. Bir kızın, annesinin yansıması olduğunu söyleyip gelini Rajwa'nın annesini bir hazine" sözüyle tanımladı. Bundan iki ay önce, büyük kızı Iman'ın, Jamal Thermiotis ile evliliği sırasında bir gelin annesi olarak kendisinin Rajwa'nın annesi Azza konumunda olduğunu belirtti Rania. Onun nasıl duygular içinde olduğun anladığını ifade etti bu şekilde.

Gelini her ne kadar başka bir ülkeden olsa da yani Suudi Arabistan'dan gelse de artık Ürdün'ün onu ülkesi olduğunu ve orada kendi insanları, kendi ailesi arasında olduğunu hatırlattı.





TAM DEDESİNİN İSTEDİĞİ GİBİ YETİŞTİ

Rania, artık hayatta olmayan eski kral Hüseyin'e de gönderme yaptı konuşmasında. Kocası Kral Abdullah'tan önce ülkeyi yöneten Hüseyin'e hayatının son dönemlerinde, torununu yani onunla aynı adı taşıyan Hüseyin'i onun istekleri doğrultusunda yetiştirmeye söz verdiğini söyledi.

'TAÇLI KONUKLAR': Bu arada Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününe katılacak kraliyet ailesi üyeleri de kesinleşti. Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile eşi Prenses Mary, Japorn Prensesi Hisako ve Prenses Tsuguko, Hollanda Kralı Willem Alexander, Kraliçe Maksima ve büyük kızları Prenses Amalia, düğüne katılacaklarını duyurdu.İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile eşi Prens Daniel, Norveç Veliaht Prensi Haakon ile Prenses Mette Marit, Amman'daki törene katılması beklenen diğer kraliyet ailesi üyeleri. Ürdün ile ilişkileri genel anlamda iyi olan İngiliz kraliyet ailesinden törene kimin gideceği ise henüz bilinmiyor.





GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Prens Hüseyin ile Rajwa Al Sahif'in nişan haberi geçen yıl 17 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden duyuruldu. Kraliçe Rania, mutlu haberi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Rania "Üçüncü kızımı karşılamaktan dolayı heyecanlıyım" diye yazan Rania, Rajwa'ya da "Aileye hoş geldin" diye seslendi. Kraliçe Rania, her iki genç adına da mutlu olduklarını satırlarına ekledi. Rania, hem Hüseyin'in hem de nişanlısı Rajwa'nın varlıklarının kendileri için bir neşe ve zevk olduğunu belirtip "İki kızım vardı, üç oldu. Sevincimiz tarif edilemez" diye yazdı.

NASIL TANIŞTIKLARI MERAK KONUSU

Bu arada iki gencin nasıl tanıştığı da merak konusu oldu. Bir iddiaya göre Hüseyin ile Rajwa'nın tanışmasına aile üyeleri ön ayak oldu.



Aslında Rajwa Al Saif'in ailesi, zaten bir süredir başka bir çiftin evliliği nedeniyle Ürdün kraliyet ailesine yakındı. Çünkü genç kızın annesi, Rajwa'nın evlenmeye hazırlandığı Prens Hüseyin'in amcası Fahda Al Hashem'in karısı Sharifa ile kuzen. Yani Rajwa, annesinin kuzeninin evliliği sayesinde Ürdün kraliyet ailesiyle yakınlaştı. Söylentilere göre de gençleri birbirine uygun görüp tanıştıran aileleri.

Fakat Prens Hüseyin daha sonra Rajwa ile birlikte katıldığı bir etkinlikte nişanlısıyla kendisini eski bir okul arkadaşının tanıştırdığını söyledi. Hüseyin, o etkinlikte arkadaşına minnettar olduğunu belirtip "İnsan her gün Rajwa gibi biriyle tanışamıyor" dedi.

MART AYINDA BÜYÜK KIZLARINI EVLENDİRDİLER

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania, bir yıl içinde iki kez düğün heyecanı yaşıyor. Çiftin büyük kızı Prenses Iman, ABD'de okurken tanıştığı Cemil Alexander Thermiotis ile hayatını birleştirdi.

Şimdi sırada geleceğin kralı olan büyük oğlu Hüseyin var. Bu iki büyük çocuğun yanı sıra Rania ve Abdullah'ın henüz evlilik çağına gelmemiş Salma adında bir kızı ise Haşim adında bir oğlu daha bulunuyor.

Ürdün kraliyet ailesine gelin gideceği ortaya çıktığından beri dünyanın dikkatini üzerinde toplayan gelin Rajwa Al Saif 'ı kısaca bir bakarsak... Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı diye nitelendirilen genç kız 28 Nisan 1994 Riyad doğumlu.

Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birine mensup olan Rajwa, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu. Rajwa da babası gibi üniversite mezunu. Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini.

İlk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü. Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, büyük olasılıkla mesleğini yapmayacak ama bir mimar. Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü.