Büyük mücadeleyi birlikte izlediler

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Zorlu PSM’de düzenlenen etkinliğe spor camiasının tanınan isimleri de katıldı.

Real Madrid ve Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçını izleme etkinliğinde Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Ümit Karan ve spor yorumcusu Uğur Karakullukçu maç öncesi ve devre arasında yaptıkları maç yorumlarıyla heyecanı ikiye katladı.

Maçtan önce karşılaşmayla ilgili konuşan Jessica May, “Real Madrid diyorum. Çünkü Real Madrid’de dört hemşerim ve bir de Arda Güler var. 3-1 Real Madrid alır” dedi. Maçı Real Madrid, 2-1 kazandı.