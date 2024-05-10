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Büyük mücadeleyi birlikte izlediler

Güncelleme Tarihi:

#Jessica May#Real Madrid#Bayern Münih
Büyük mücadeleyi birlikte izlediler
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 12:38

PepsiCo’nun atıştırmalık markası Ruffles, oyuncu Jessica May moderatörlüğünde maç izleme etkinliği düzenledi.

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Zorlu PSM’de düzenlenen etkinliğe spor camiasının tanınan isimleri de katıldı.

Real Madrid ve Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçını izleme etkinliğinde Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Ümit Karan ve spor yorumcusu Uğur Karakullukçu maç öncesi ve devre arasında yaptıkları maç yorumlarıyla heyecanı ikiye katladı.

Maçtan önce karşılaşmayla ilgili konuşan Jessica May, “Real Madrid diyorum. Çünkü Real Madrid’de dört hemşerim ve bir de Arda Güler var. 3-1 Real Madrid alır” dedi. Maçı Real Madrid, 2-1 kazandı.

 

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#Jessica May#Real Madrid#Bayern Münih

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