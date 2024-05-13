Boğaziçi temalı Art Show Bakan Ersoy’un katılımıyla gerçekleşti

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Sergideki eserleri gezerek bilgi alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, tüm kültür ve sanat projelerine önem verdiklerine dikkat çekti. Bakan Ersoy, “Bakanlık olarak tüm kültür sanat projelerine önem veriyoruz. Şu anda Bakanlık olarak öncelikli projemiz ise “Kültür Yolu Festivali” Adana’da düzenlediğimiz festivalimiz çok başarılı geçti. Diğer festivallerimizin de aynı şekilde başarılı geçeceğine ve şehirlerimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm etkinliklerimize yurt dışından da büyük ilgi var. Yıl boyu bu şekilde geçmesi en büyük arzumuz” diye konuştu.

Sunumunu ünlü sanatçı Yekta Kopan’ın yaptığı sergide Bosphorus Art Society koleksiyonundan Kadir Akorak’ın, “Kıpırdardı” adlı yapıtı ve özgün baskıları da sanatseverlerle buluştu.

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Etkinliğe iş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri Ahmet-Ayşegül Hotiç, Alinur Velidedeoğlu, Barış Tansever, Bubi, Ayşe Horon, Moris Kohen, Tamer Yılmaz, Yahşi- Maria Baraz, Pınar Hacıraifoğlu, Dr. Filiz Tüzüner, Edip İlkbahar, Gizem Tatlıcı, Gonca Ünsal, Ali Gürsoy, Yeliz Ergün katıldı.