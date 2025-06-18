Barış Manço’nun kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti

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Ankara’da yaşayan İlbay, kalp krizi sonucu vefat etti. Önceki gün sabah saatlerinde rahatsızlanan İlbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, “Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay’ı kaybetmenin acısını derinden hissediyoruz” paylaşımını yaptı.

Doğukan Manço da acısını şu sözlerle dile getirdi: “Manço kardeşlerden geriye son kalan oydu. Artık çekirdek ailesine kavuştu ama bizleri burada gözlerimiz yaşlı bıraktı.”

İlbay, bugün ikindi vakti İstanbul-Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.