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Barış Manço’nun kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti

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#İnci Manço İlbay#İnci Manço#Barış Manço
Barış Manço’nun kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 07:50

Efsane sanatçı Barış Manço’nun kardeşi İnci Manço İlbay’dan (80) acı haber geldi.

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Ankara’da yaşayan İlbay, kalp krizi sonucu vefat etti. Önceki gün sabah saatlerinde rahatsızlanan İlbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, “Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay’ı kaybetmenin acısını derinden hissediyoruz” paylaşımını yaptı.

Doğukan Manço da acısını şu sözlerle dile getirdi: “Manço kardeşlerden geriye son kalan oydu. Artık çekirdek ailesine kavuştu ama bizleri burada gözlerimiz yaşlı bıraktı.”

İlbay, bugün ikindi vakti İstanbul-Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

 

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#İnci Manço İlbay#İnci Manço#Barış Manço

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