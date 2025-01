Ayla Algan vefatının 1. yılında anıldı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen törene, Algan’ın kızı Sevi Algan’ın yanı sıra sanatçının dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Sevi Algan, törende hislerini şu şekilde dile getirdi:

“Hem annem hem çalışma arkadaşım hem hocam hem de meslektaşım olarak onu çok özlüyorum. Anne olmanın dışında çok fazla yer kaplıyordu hayatımızda. Her gün, her dakika anıyoruz. Her şey için bir çözümü vardı.”

Ayla Algan’ın kabri başında toplanan ailesi ve sanatçılar onunla yaşadıkları anılarını da paylaştı.