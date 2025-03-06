Aydan Şener, sosyal sorumluluk projesinin yüzü oldu

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Dr. Nur Topçu tarafından oluşturulan proje, rahim ağzı kanseri ve HPV virüsünün neden olduğu diğer kanserleri önlemede aşı bilincinin önemine vurgu yapıyor.

Topçu, “Rahim ağzı kanseri dünyada en çok kadın ölümlerine neden olan kanserlerden biri. Erken teşhisle önlenebilir ve tedavi edilebilir. Özellikle kız ve erkek çocuklarının aşılanması çok önemli. Hastalığı önlemenin tek yolu aşı. Maalesef HPV aşısı ülkemizde aşı programına dahil değil. Bu konuda farkındalık yaratmalı ve önlenebilir olan bu kanser türüyle mücadele etmeliyiz” dedi.

Yalnızca yetişkinlerin değil, erkek ve kız çocuklarının da risk grubunda olduğunu vurgulayan proje, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan farkındalık etkinlikleri örnek alınarak yürütülüyor.