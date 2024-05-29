Aydan Şener içini döktü

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Deniz Ertem Aydoğar’ın nehir söyleşisi ile ‘’Anayurt Kitap’’ tarafından yayımlanan kitapta Aydan Şener, kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık hallerinden insanlık hallerine, kendi annesi ve çocuğuyla olan ilişkilerinden modaya kadar, insan ve hayvan sevgisiyle çarpan kalbinin ve iç dünyasının seslerini, geniş bir yelpaze ile okuyucuya sunuyor.

Kitabın ön sözünde ‘’Anne olduğumda annemi çok iyi anladım. Yaptıklarının ve yapamadıklarının hepsi kabulüm güzel annem. Dünyaya bin kere gelsem kızın ‘’Aydan’’ olarak gelmeyi isterdim. Dünyaya bin kere gelsem bir de kızım, canım Ecem’in annesi olarak gelmeyi isterdim. Kucağıma aldığım ilk andan bu yana kalbimin çarpıntısı hiç azalmadı sana kızım. Sizi çok seviyorum. Benim olduğum kadın olmamda en büyük imza ikinizin varlığı aslında. İyi ki annemin kızı, iyi ki kızımın annesiyim.’’ diyerek annesinin ve anne olmanın kendisinde yarattığı duyguları en samimi ifadelerle belirten Aydan Şener, kitabı okuyan herkesi iç dünyasına davet ettiğini söylüyor.



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Aydan Şener’in dünyasından izler taşıyan kitapta Doktor Nur Topçu ise; güzellik, sağlık ve estetik konularında bilgi ve birikimleriyle konuk yazar olarak yer alıyor.

Yayınevinden böyle bir kitap teklifi geldiğinde çok sevindiğini ve yıllarca kendisine sorulan ve sorulmayan soruları bir kitapta toplayarak deneyimlerini paylaşma fikrinin, kendisine sıcak geldiğini belirten Şener, birikimlerini okuyucu ile paylaşmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiriyor.

“Okurlarımla imza günlerinde buluşmak, onlarla fotoğraflar çektirmek, dertleşmek, söyleşmek bana da çok iyi gelecek. İnsan belli bir yaş, belli bir dönemden sonra bu tür etkinliklerin kıymetini daha iyi anlıyor. Yıllarca beni izleyen, destekleyen, hep yanımda olan sevenlerimle ve sevdiklerimle bir arada olmak bana ilaç gibi gelecek” diyerek imza günlerinde sevenleriyle buluşacağının müjdesini verdi.