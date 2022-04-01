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2022'nin gelinlik modelleri

#6.Gelin Damat Fashion Day#Özlem Yıldız#Wilma Elles
2022nin gelinlik modelleri

 6.Gelin Damat Fashion Day 2022, 30 ve 31 Mart tarihlerinde İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşti. Defilenin sunuculuğun Ece Pirim ve Burak Törün yaptı.

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Koreografisini Fatih Ömercikoğlu'nun üstlendiği defilede Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Şebnem Schaefer ,
Zahide Yetiş ile birlikte 43 manken 2022 'nin en özel gelinlik ve abiye tasarımlarını sergiledi.

2022nin gelinlik modelleri
Sınırlı sayıda ziyaretçiye açık olan organizasyon, iki gün süren canlı yayınlarla iki milyona yakın izleyiciye ulaştı. Organizatör Ferhat Muğurtay açıklamasında, " Ekonominin ön planda olduğu bu dönemde her bütçeye uygun özgün gelinlikleri Adile Sultan Sarayı'nda sergiledik. Gelin Damat Fashion Day 2023 takviminde ise organizasyonu Avrupa'ya taşıyarak yerli ve yabancı modacıları Frankfurt'a bir araya getirmeyi planlıyoruz" dedi.

 

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#6.Gelin Damat Fashion Day#Özlem Yıldız#Wilma Elles

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