17 yıl önce ekranla tanışmışlardı... 'Arka Sıradakiler' oyuncuları yeniden bir arada

Dizinin Yadigar’ı Temmuz Karikutal, Oktay’ı Bülent Çetinaslan, Özge’si Sevda Dalgıç, Rıza’sı Engin Yavaş ve Gamze’si Sinem Öztürk, 12 yıl sonraki buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.

Sinem Öztürk’ün “En sevdiklerimle” notuyla paylaştığı kareyi, Temmuz Karikutal “En çok hangimiz değişmişiz?” mesajıyla yayınladı.

Şimdi neler yapıyorlar?

2012 yılında final yapan dizinin ardından kadrodaki bazı isimler oyunculuk kariyerlerine devam ederken, bazıları ise kendilerine bambaşka bir yol çizdi.

ÖNCE EVLİLİK, SONRA ANNELİK

Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu ile evlendikten sonra ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Bir süre ekrana ara veren ve vaktinin tamamını oğullarına ayıran Sinem Öztürk, şu sıralar ‘Annem Ankara’ dizisinde canlandırdığı Nazan karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Dizinin Özge’si Sevda Dalgıç, önce saç rengini değiştirdi, ardından da bir dizi estetik operasyon geçirdi. Fitness salonu açan oyuncu 2022 yılında Dilge Emir Güvenç ile nikah masasına oturdu. Sevda Dalgıç uzun süredir ekranlardan uzak.

TRAFİK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Arka Sıradakiler dizisinde Yadigar karakterine hayat veren Temmuz Karikutal, 2008 yılında trafik kazası geçirdi.

Karikutal, hayatını belki de en kötü tecrübesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Yılbaşı gecesi arkadaşlarımla eğlenmek için dışarıya çıktım. Dönüşte E-5 karayolu üzerinden eve dönüyordum. Herkes alkollü olduğumu düşünebilir ama öyle değildim. Avcılar üzerinden geçiyordum. Yolda iki araç kaza yapmıştı. Hiçbir uyarı olmadığı için kazayı geç fark ettim. Yerler buzlu olduğu için frene bastığımda artık çok geçti. Araç hızla kaymaya başladı ve kaza alanına çarptı. Sonrasında her şeyi parça parça hatırlıyorum. Ambulanstaydım. Başımda bir doktor vardı. Vücuduma dokunuyordu ama ne kolumu ne bacağımı, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Felç olduğumu o an tahmin ettim. Hatta ambulans şoförüne, ‘Ne olur beni buradan at, ölmek istiyorum’ dedim.”

Bütün bu süreç içinde ‘Arka Sıradakiler’deki Yadigar karakteri senaryo gereği amcasının yanına gönderildi. Karikutal kendini iyi hissettikten sonra tekerlekli sandalyeyle tekrar dizi setine döndü. Tıpkı gerçek hayatındaki gibi senaryoda da ona kaza geçirtmişlerdi. Ve dizide engellilerin hikayesini gerçekten yaşayarak oynamaya başladı.

Art arda operasyonlar geçiren ve boyundan altı felç olan oyuncu, uzun tedavi sürecinin ardından nispeten de olsa sağlığına kavuştu.

Temmuz Karikutal, tekerlekli sandalyede geçen sezonun ardından senaryo gereği diziye veda etti. Mint Yapım’da cast görevlisi olarak çalışmaya başlayan Karikutal, şimdilerde menajerlik yapıyor.