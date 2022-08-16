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Son dakika: Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

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#Rıza Pekkutsal#Sinema#Oyuncu
Son dakika: Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 21:55

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal, İzmir'de hayatını kaybetti.

 RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de doğdu. Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olan Rıza Pekkutsal Buca Halkevi’nde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosu’nda eğitim gördü.Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, Korkusuz Korkak filminde de memur rolünü canlandırmıştı.

1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yapan Pekkutsal, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolünü canlandırmıştı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı ‘Sıfır Dediğimde’ filmi oldu. Ünlü isimlerin de yer aldığı; Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte son reklamında rol aldı. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal, yaklaşık 20 plaka imza attı. Uzun süre İstanbul'da yaşayan sanatçı İzmir'de ikamet ediyordu.

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#Rıza Pekkutsal#Sinema#Oyuncu

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