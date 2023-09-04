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Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü, aracıyla kaza yaptı

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#Sümer Ezgü#KAZA#Karavan
Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü, aracıyla kaza yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 19:09

Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya’nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

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Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, cip ve ona bağlı olan karavanla seyir halindeyken Korkuteli’ye yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve karavan yola devrildi. Ezgü ve ailesi, kazayı yara almadan atlattı.

’HİÇBİRİMİZ YARALANMADIK’

Sümer Ezgü, kazanın ilçeye gelmeden önce, yokuş aşağı yolda ilerlerken meydana geldiğini söyledi. Ezgü, "Öğle saatlerinde Antalyadan yola çıktık. Eşim ve çocuklar da araçtaydı. Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 kilometre civarındaydı. Bir anda araç yalpalamaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiçbirimizde sıkıntı yok. Yaralanmadan araçtan çıktık dedi.

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#Sümer Ezgü#KAZA#Karavan

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