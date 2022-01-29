Zührevi hastalıklar nedir ve nasıl bulaşır? Zührevi hastalıkların belirtileri ve tedavisi

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Zührevi hastalıklar aslında Cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Enfekte bir kişiden enfekte olmayan bir kişiye cinsel temas yoluyla bulaşan enfeksiyonlardır.

Zührevi Hastalıklar Nedir ve Nasıl Bulaşır?

Zührevi hastalıklar, kadınlar ve doğacak bebekler üzerindeki yıkıcı etkilere sahiptir. HIV/AIDS ile olan ilişkileri nedeniyle önemli bir küresel sağlık önceliğidir. HIV, biyolojik etkileşimlerle bağlantılıdır ve her iki enfeksiyon da aynı popülasyonlarda meydana gelir. Belirli cinsel yolla bulaşan hastalıklarla enfeksiyon, HIV alma ve bulaştırma riskini artırmanın yanı sıra hastalığın ilerleme şeklini de değiştirebilir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar özellikle kadınlarda ve bebeklerde uzun süreli sağlık sorunlarına neden olabilir. Zührevi hastalıklar;

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Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu (Aıds),

Bakteriyel Vajinoz (Bv) (Cdc),

Şankroid,

Klamidya,

Genital Uçuk,

Genital Siğiller/Hpv,

Bel Soğukluğu,

Hepatit A,

Hepatit B,

Hepatit C,

Herpes Simpleks Virüsü (Hsv),

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (Hıv),

İnsan Papilloma Virüsü (Hpv),

Lenfogranüloma Venereum (Lgv) (Cdc),

Molluscum Contagiosum Virüsü (Mcv) (Cdc),

Nongonokokal Üretrit (Ngu) (Cdc),

Pelvik İnflamatuar Hastalık (Pıd) (Cdc),

Kasık Biti (Yengeçler) (Cdc),

Hıv Dışındaki Retrovirüs Enfeksiyonları (Htlv),

Uyuz (Akarlar) (Cdc),

Frengi,

Trichomoniasis (Cdc)dir.

Cinsel yolla bulaşan (zührevi) hastalıklar, tipik olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, cinsel temas yoluyla insandan insana geçen enfeksiyonlardır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara bakteri, virüs veya protozoa neden olabilir. Bazı enfeksiyonlar öpüşme veya yakın vücut teması yoluyla da yayılabilir. Yine bazı enfeksiyonlar bazen ciddi sonuçlarla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Prezervatif kullanmak bu enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğu ilaçlarla etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Zührevi Hastalıkların Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çeşitli bakteri, virüs veya parazitler vücudunuza bulaştığında cinsel yolla bulaşan hastalıklar gelişir. İnsanlar bu mikroorganizmaları cinsel aktivite sırasında vücut sıvıları yoluyla paylaşırlar. Zehrevi hastalıkların semptomları büyük ölçüde değişir, ancak ilk semptomlar genellikle organizmaların vücuda girdiği alanı içerir. Örneğin genital bölgede veya ağızda yaralar oluşabilir. Penis veya vajinadan akıntı olabilir ve idrara çıkma ağrılı olabilir. Belirtiler;

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Penis, vajina, ağız veya anüs üzerinde veya yakınında şişlikler, yaralar veya siğiller,

Penis veya vajina yakınında şişlik, kızarıklık veya şiddetli kaşıntı,

Penisten deşarj,

Kötü kokulu, tahrişe neden olan veya normalden farklı renk veya miktarda vajinal akıntı,

Dönemsiz vajinal kanama,

Ağrılı bir cinsel birleşim sürecidir.

Ayrıca;

Deri döküntüsü,

Kilo kaybı, ishal, gece terlemeleri,

Ağrılar, ateş ve titreme,

Sarılık (cildin ve gözlerin beyazlarının sararması),

Ağrılı idrara çıkma veya sık idrara çıkma gibi belirtiler de görülmektedir.

Birçok cinsel yolla bulaşan hastalık için nedeni belirlemeye yönelik testler sınırlıdır veya mevcut değildir. Bu nedenle, doktorlar bazen nedeni belirlemek için testler yapmazlar. Bunun yerine, hangi organizmaların kişinin semptomlarına neden olma olasılığının en yüksek olduğuna dayalı tedaviyi seçerler. Ayrıca doktorlar, test sonuçları açıklanmadan önce (genellikle birkaç gün sürer) insanları ilk ziyaretlerinde tedavi etmeyi tercih edebilirler.

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Çoğu cinsel yolla bulaşan hastalık ilaçlarla (bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotikler ve viral enfeksiyonlar için antiviral ilaçlar) etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bazı yeni bakteri ve virüs suşlarının bazı ilaçlara dirençli hale gelmesi tedaviyi zorlaştırmaktadır. Ancak özellikle genital herpes ve HIV enfeksiyonu yaşam boyu devam eder. Antiviral ilaçlar bu enfeksiyonları kontrol edebilir ancak henüz tedavi edememektedir.