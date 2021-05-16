Yaz Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Yaz Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Son dönemlerde hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Alerji hastalığı genellikle her yaş grubunda gözlemlenmektedir. Bu hastalığın oluşmasında genetik yatkınlıktan bahsedilebilir. Fakat bunun yanı sıra çevresel faktörler de oldukça etkilidir. Her insanda alerji durumundan etkilenen doku ve organların farklılık gösterdiği bilinmektedir.

Yaz Alerjisi Nedir?

Alerji normal şartlarda vücuda zararı olmayan maddelere karşı bağışıklık sisteminin vermiş olduğu abartılı cevaplardır. Verilen bu abartılı cevap kimi zaman tüm vücutta kimi zaman ise vücudun sadece bir kısmında oluşabilmektedir. Gözde oluşur ise alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında oluşur ise alerjik rinit, akciğerde oluşur ise astım, ciltte oluşur ise ürtiker, kontak dermatit veya egzama adı verilir.

Yaz Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Alerji son zamanlarda oldukça sık olarak gözlemlenen bir rahatsızlıktır. Genetik yapının yanı sıra çevresel faktörlerde alerjilerin meydana gelmesinde oldukça önemli bir rol oynar. İmmün sistem vücudumuzu virüs, bakteri gibi mikroplara ve zararlı olan maddelere karşı korur. Normalde zararlı olmayan maddelerin vücut tarafından zararlı bir şekilde algılanması sonucunda vücutta bazı sorunlara sebep olur. Bu aşırı hassasiyet sonucunda vücutta kızarıklık, kaşıntı, spazm, şişme, göz yaşarması, burun akıntısı gibi sorunlar meydana gelebilmektedir.

Yaz Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Yaz Alerjisi Belirtileri

Alerjik rinit hastalığına sahip olan insanlarda gözlemlenen bazı belirtiler şunlardır:

Hapşırma nöbetleri

Burun tıkanıklığı

Gözlerde ve burunda kaşıntı

Sulu burun akıntısı

Gözaltında şişlik ve morarma

Yüzde ağrı ve sinüslerde baskı

Çocuklarda elleri sürekli buruna götürerek kaşıma ve sürtme isteği

Tat ve koku duygularında azalma

Algılamada güçlük

Yorgunluk

Gırtlakta ve damakta kaşıntı

Baş ağrısı ve öksürük

Uyku bozukluğu

Yaz Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer

Bahar alerjisinden korunmak isteyen kişiler öncelikli olarak hangi polenin alerji yaptığını bilmesi gerekir. Bunun için ise alerji testi yapılmalıdır. Çünkü polenler coğrafi bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. Sabah ve öğle saatleri arasında polenler oldukça yüksek seviyede bulunur. Yağmur yağdıktan hemen sonra ve akşam saatlerinde polenlerin yoğunluğu azalmaktadır. Bu nedenle:

Polen mevsiminde kapalı alanda spor yapılmalı

Zorunlu değil ise, polenin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı

Siperli şapka kullanılmalı

Polen mevsiminde çamaşırlar evde kurutulmalı

Sigara içilmemeli, içilen ortamlarda durulmalı

Düzenli olarak doktor kontrolünde olunmalı

Doktorun verdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı

Dışarıdan eve gelindiğinde kıyafet değiştirilmeli

Çiçekli ve çimenli bölgede yere uzanılmamalı

Yaz Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Alerjik rinitin uzun sürdüğü hastaların tedavisi hekim ilişkisi ve oldukça sabır gerektiren bir süreçtir. Tedavide alerjen maddelerden korunmanın yanı sıra burundan kortizonlu spreyler ve anti alerjik etkili ilaçlar kullanılır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacı ile dengeli beslenilmeli, bol bol istirahat edilmeli ve bolca su içilmelidir. A, B, C ve E vitamini barındıran besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Alerjen maddelerden uzak durulmalı ve mutlak surette korunma sağlanmalıdır. Stresten uzak, alkol ve sigaradan uzak bir yaşam sürülmelidir.

Bazı hastalarda immünoterapi uygulaması yapılır. İmmünoterapi bir aşı uygulamasıdır. İmmünoterapi için seçilmiş olan hastalar genelde alerjik rinitin ilaçlar ile kontrol altına alınamadığı veya verilen ilaçların yan etkilerinden rahatsızlık duyan kişilerdir. Eğer hastada en az iki mevsim ya da 6 ay boyunca alerji bulguları devam ediyorsa aşı düşünülebilir.

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