Ventilasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Pulmoner Ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları

Ventilasyon, solunuma ihtiyaç duyan hastalar için kullanılan bir cihaz türü olarak bilinir. Tüm sağlık kuruluşlarında ventilasyon cihazları yer alır. Bu cihaz bir tür akciğer görevi üstlenmektedir.

Ventilasyon Nedir?

Hastanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında bulunan ventilasyon cihazı, solunum ihtiyacı olan hastaların solunum ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Ventilasyon cihazı bir tür akciğer gibi vücuda yarar sağlar. Ventilasyon cihazı ile kan oksijen ile doyurulur. Bu cihaz karbondioksiti de akciğere zorla verir. Bu sayede akciğerden çıkarılır. Havanın akciğer içi ve dışına yapılan hareketine ventilasyon denilir.

Buradaki en temel amaç solunumun da en doğru şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Özellikle mekanik ventilasyon sayesinde hastada yaşamsal fonksiyon görülmektedir. Yoğun bakımlarda çok sık kullanılan ventilasyona respiratör de denilmektedir. Solunum parametrelerinin yanında bu cihazın nasıl çalıştığını bilmek de çok önemlidir. Günümüzde ise genellikle iki çeşit ventilasyon bulunmaktadır.

Ventilasyon Nasıl Gerçekleşir?

Ventilasyon, spontan solunum ve ya spontan ventilasyon olarak bilinir. Bu da havanın akciğer içi ve ya akciğer dışına hareketi olarak bilinir. Ventilasyonda temel amaç ise oksijen ile zengin havanın akciğerlere alınarak karbondioksitin de dışarı atılmasının sağlanmasıdır. Ventilasyon kullanma çeşitleri de hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Durumu çok ciddi olan hastalarda non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanır. Bu cerrahi işlem gerektirmeden yapılır. Hasta solunum cihazına bağlandıktan sonra hastaya solunum verilir. Bu yöntem hastanın bilincinin açık olması durumunda kullanılır. Ayrıca hastada yeterli öksürük ve yutma refleksi de bulunmalıdır.

Kişiler akciğerini kullanacak şekilde nefes almalılar. Maske takılan yüzeyde ise uyumsuzluk sorunu bulunmamalıdır. Ayrıca iki çeşit ventilasyon türü bulunur. Mekanik ventilasyonun amacı solunum işlemini azaltmak ve alveol açıklık devamını getirmektir. Genel olarak oksijen tüketimi de azaltılabilir. MekaBunlar ise alveoller hiponik ventilasyonun ayrıca iki temel endikasyonu bulunur. Bunlar ise alveoller hipoventilasyonu ve dağılım hipoksisidir.

Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları

Solunuma ihtiyaç duyan hastalar için ventilasyon denilen bir cihaz kullanılır. Bunlar arasında pulmoner ve alveoler ventilasyon da çok merak edilmektedir. Bu noktada pulmoner ventilasyon kısa anlamı ile akciğer havalanması olarak bilinmektedir. Pulmoner ventilasyon, hastanın akciğerinde bulunan hava kesecikleri alveol ve atmosfer havası arasında gaz değişimi olarak adlandırılmaktadır.

Akciğerin havalanması olarak da bilinen pulmoner ventilasyon genellikle inspirasyon ve ekspirasyon ile sağlanmaktadır. Akciğerdeki gaz değişiminin gerçekleşme sağladığı bölgelere yani havanın ulaşma hızı alveoler ventilasyon olarak bilinmektedir. Gaz değişimi ise alveoller, alveol keseleri, alveol kanalları ve respiratuvar bronşiyollerdir.

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri Nelerdir?

Mekanik ventilasyon yöntemleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar ise negatif basınçlı, pozitif basınçlı ve yüksek frekanslı olarak bilinmektedir. Negatif basınç sonrasında abdomen ve toraks etrafına doğru basınç verilmektedir. Böylece gaz da akciğere gitmektedir. Bu sayede akciğerin yapmış olduğu görev de taklit edilir.

Pozitif basınçlıda ise hastanın hava yollarına yüksek bir basınç uygulanır. Bu ise maske ve ya tüp yardımı ile yapılan yöntemlerdendir. Yüksek frekanslı ventilasyonda da akciğerlere yüksek frekans verilir. Burada düşük volüm ile hava akımı gönderilir. Burundan nazal olarak ve ya oral olan maske ile bu yöntem uygulanmaktadır. Tüm bu süreçler uygulanırken hastanın durumu ve hastalığın gidişatı ön planda tutulmalıdır.

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