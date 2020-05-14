Ünlülerin gençlik sırrı

Genç görünmek, parlak, canlı ve sıkı bir cildin yansımasıdır aslında. Yaşlanma, genel olarak hem genetik özelliklere hem de çevresel faktörlere bağlı olarak ilerleyen bir süreçtir.

Cilt yaşlanması çevresel faktörlerden daha çok etkilenir. Özellikle güneş, sigara ve çevre kirliliği, cilt yaşlanmasını ve deformasyonunu hızlandırır.

Gelişen teknoloji, cilt kalitesini artırmak adına pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Son yıllarda tüm dünya ile birlikte ülkemizde de başarıyla uygulanan “BBL Forever Young” tedavisi, bu anlamda elimizi çok güçlendirdi.

Daha parlak ve pürüzsüz, daha gergin ve genç bir cilde kavuşmak için tasarlanmış yeni nesil bir ışık sistemidir BBL.

HOLLYWOOD STARLARININ TERCİHİ

Julia Roberts, Jennifer Aniston, Claudia Schiffer gibi yabancı yıldızların da gözdesi olan ve Avrupa’da en sık kullanılan yöntemler arasında yer alan BBL tedavisi, ülkemizde de pek çok model ve oyuncunun tercih ettiği bir yöntem.

Uygulama sonrası herhangi bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyulmadığı ve hemen sosyal hayata dönüldüğünden, doğallığından ödün vermek istemeyenler için sır gibi saklanabilen bir zaman makinesi.

Ayrıca herhangi bir yaş sınırlaması da yok. Cildinin sıkılaşmasını isteyen, gençliğini korumak isteyen herkese uygulanabilir.

AMERİKALILARIN GÖZDESİ

Amerika’da 15 yılı aşkın süredir “Forever Young” yani sonsuz gençlik sloganıyla kullanılan ve çok sık uygulanan BBL (Broadband Light Therapy) ışık tedavisi, cilt altındaki hücrelere genetik düzeyde etki ederek uzun yıllar gençliği korumayı sağlıyor.

GENLERİNİZ BİLE GENÇLEŞİYOR

Bu ışık tedavisinin ciltteki etkilerini inceleyen klinik bir çalışma, genetik kodlanmayı değiştirmenin mümkün olduğunu göstermiş. Yani uygulama, yaşlanmış cilt hücrelerinin genç cilt hücreleri gibi davranmalarını sağlıyor. Yaşlılık genini engelleyen bu sistem, cildi yeniliyor.

BİLİMSEL OLARAK İSPATLANDI

Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre de uygulama yapılan kişilerin ciltlerinin 10 yıl kadar gençleştiği ve bunu da korudukları görülmüş.

Çeşitli yaşlardaki kişiler üzerinde yapılan deneylerde, uygulama yapılmış 50 yaşındaki bir cilt DNA’sının, 25 yaşındaki genç bir cildin DNA’sına benzemeye başladığı, onu taklit ettiği tespit edilmiş. BBL tedavisinin, cildin genetik materyalini gençleştirdiği kanıtlanmış.

GENÇLİK LAZERİ NASIL UYGULANIYOR?

BBL, son derece konforlu ve acısız bir uygulama. Süresi, yapılacak bölgeye göre değişmekle beraber ortalama 20-40 dakika arasında.

Bu tedavinin en göze çarpan tarafı, ciltteki tüm yaşlanma belirtilerine aynı anda etki ediyor olması.

BBL öncelikle cildin genel problemlerinin tedavisini sağlıyor. Leke, ince kırışıklıklar, akne, kılcal damar problemleri, cilt renk tonu kaybı, hamilelik sonrası karın sarkmaları, boyun ve vücudun çeşitli yerlerindeki sarkmalar, BBL ile yapılan tedavide kısa sürede giderilebiliyor.

BBL tedavisinin bu kadar tercih edilmesinin nedenlerinden biri ise “Skintyte” olarak adlandırılan cilt sıkılaşmasını kısa sürede sağlayan fonksiyonu. İnfrared dalga boyundaki bu uygulama, cilt altına inen fotonların yardımıyla kolajen sentezini tetikliyor, yeni elastin liflerinin oluşumunu sağlıyor. Bu sayede cilt, eski elastik yapısına bürünüyor.

Uygulama, özellikle ameliyatlar ve diğer yöntemlerle düzeltilmesi zor olan boyun ve karın bölgesindeki cilt sarkmalarında son derece etkili. Sıkılaşma başlığı da yüzde ve gıdı bölgesinde belirgin toparlama sağlıyor.

BBL ile giderilebilen cilt sorunları