Timsah eti yenir mi, helal mi? İşte Diyanet'in haram ve helal yiyecekler listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın günlük hayatta yemek gibi konularla ilgili haram ve helallere dair verdiği ayrıntılı bilgiler var. Buna göre, çekirge, geyik, yabani sığır, manda gibi hayvanların etleri helal sayılırken, yırtıcı ve pençeli hayvanların etleri haram kabul ediliyor. Konuyla ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doç. Dr. İsmail Karagöz'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dergisinde kaleme aldığı makalesinde detaylı bilgiler mevcut.

Buna göre mezheplere göre haram ve helal etler farklılık gösterebiliyor. Kurbağa, kaplumbağa, yengeç, yılan ve timsah gibi hayvanlar Malikilere göre helal iken, Hanefi ve Şafilere göre haram kabul ediliyor. Hanbelîlere göre de timsah, kurbağa ve yılanın yenmesi haram, diğerleri helal.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doç. Dr. İsmail Karagöz'ün makalesinde yer alan haram ve helal et türleri:

Eti yenmesi helal olan hayvanlar;

- Deve, sığır, koyun, keçi, manda, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar

- Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır ve tavşan gibi hayvanlar

- Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar

- Çekirge

- Balıketleri".

Eti yenmesi haram olan hayvanlar ise şu şekilde;

Domuz eti

- Allah'tan başkası adına kesilen hayvan etleri

- Dini usulde kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş hayvan etleri

- Ağzının dört yanında uzun ve sivri dişleri olan yırtıcı hayvanlar ile pençesi ile avını parçalayan yırtıcı kuşların, eşek ve katırların etleri".

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