Theta Healing nedir? ThetaHealing felsefesi hakkında bilgiler

ThetaHealing, 1994 yılında Vianna Stibal tarafından oluşturulan ve insanların sağlık, zenginlik veya sevgi hedeflerine ulaşmalarını engelleyen sınırlayıcı bilinçaltı inançlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kendi kendine yardım yöntemi olarak tanımlanmaktadır.



Vianna Stibal'e göre, ThetaHealing felsefesi "Yedinci Düzlemin, Yani Her Şeyin Yaratıcısı"nın önemini göstermek için bir çerçeve veren, ayrıca "mükemmel bir sevgi ve zekâ yeri" olarak da tanımlanan "Varoluşun Yedi Düzlemi" etrafında yoğunlaşmıştır.

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