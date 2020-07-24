Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? İşte sinek ısırığına iyi gelen doğal yöntemler

Sivrisinek ısırığında bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabiliyor. Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır. Alerji durumları gözüktüğünde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bazı durumlarda ise evde uygulanabilecek çözümler, kızarıklığın iyileşmesine yardımcı oluyor.

Sivrisinek Isırığını doğal yöntemlerle geçirmek için yapılması gerekenler

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.

Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Antibakteriyel etkiye sahip olan balı sırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.

Isırığın üzerine çiğ sarımsak veya yemek pişirmek üzere doğranan soğanlardan kaymayı deneyin. Bu hafif yanma hissedeceksiniz, ama sonradan ciddi rahatlama sağlayacaktır.

Limon suyu sinek sokması etkilerini kısa sürede ortadan kaldırır, şişi giderir ve kaşıntıyı ortadan kaldırır. Aynı zamanda enfeksiyonu engeller.

Sivrisinekleri kovmada en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen ısırığın olduğu bölge de için de fayda sağlar. Birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün. Fesleğen yoksa adaçayı, taze nane vb. bitkilerin yaprakları da kaşıntıya iyi geliyor.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA İYİ GELEN YAĞLAR

Fesleğen, biberiye gibi bitkiler eğer ortamda varsa onların kokusuna sivrisinekler pek gelmezler. Kimyasal ya da bitkisel sinek kovucular var. Limon, lavanta, okaliptüs, karanfil, tarçın yağı sinek kovucu özelliği bilinen yağlar.