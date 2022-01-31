Sinirsel hastalıklar nelerdir ve hangi bölüm bakar? Sinirsel hastalıklar belirtileri ve tedavileri

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Sinir sistemini etkileyen hastalıklar nörolojik bozukluklar olarak adlandırılır. Bunlar genellikle beyinde, omurilikte ve sinirlerde anormallikler veya hasar varsa ortaya çıkar.

Sinirsel Hastalıklar Nelerdir ve Hangi Bölüm Bakar?

Sinir sistemi önemlidir çünkü tüm vücut aktivitelerini kontrol ve koordine etmekten sorumludur. Sinir sistemi, nöron adı verilen özel hücrelerden oluşur. Bu nöronlar sinyalleri alabilir ve iletebilir. İç ve dış ortamdaki değişiklikleri algılamamıza ve bunlara yanıt vermemize yardımcı olur. İnsan sinir sistemi, merkezi sinir sisteminden, yani beyin ve omurilikten ve afferent (duyusal) ve efferent (motor) sinir liflerine sahip periferik sinir sisteminden oluşur.

Bir nöronun uyarılması üzerine, sinir impulsu veya aksiyon potansiyeli üretilir ve iletilir. Sinir uyarılarının bir nörondan diğerine iletilmesi sinaps yoluyla gerçekleşir. Duyusal nöronlar, farklı organ ve dokulardan CNS'ye bilgi aktarır ve motor nöronlar, CNS'den hedef organ veya dokuya düzenleyici uyarıları iletir. İnsan sinir sistemi, insan vücudunun hem gönüllü hem de istemsiz hareketlerini kontrol eden beyin, sinirler ve omurilikten oluşan karmaşık bir ağdır.

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Temel olarak iki bölümden oluşan Merkezi Sinir Sistemi; beyin ve omuriliktir. Sinir sistemini etkileyen hastalıklar nadir değildir ve her yıl dünya çapında milyonlarca insanı etkiler. Bu hastalıkların çoğu çok şiddetlidir ve vücudun ve beynin normal işleyişini tamamen değiştirir. Sinir sistemi ile ilgili hastalıklar;

Katalepsi,

Alzheimer,

Epilepsi/Nöbetler,

Menenjit,

Turet,

Migren,

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB),

Huntington'ın,

Tropikal spastik paraparezi,

Kilitli sendrom,

Çoklu skleroz,

Araknoid kistler,

Parkinson,

Bağımlılıklardır.

Sinirsel hastalıklara bakan bölüm Nöroloji olarak geçmektedir.

Çoklu Skleroz

Sinirlerin yalıtım örtüsünün bozulduğu sinir sisteminin çok ciddi bir bozukluğudur. Dejenerasyonun miktarına ve konumuna bağlı olarak, hasta körlük, duyusal algı kaybı, felç veya diğer duyusal zorluklardan muzdarip olabilir.

Parkinson

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Bu bozukluk beyindeki hücreleri etkiler ve bu da dopamin seviyesinin düşmesine neden olur. İnsan vücudundaki hareket kabiliyetini etkiler ve sıklıkla felce neden olur. Parkinson hastalığının tedavisi yoktur ancak Alzheimer gibi ilaçlar ve terapiler yardımıyla kontrol altına alınabilir.

Epilepsi

Hastada nöbet ve diğer anormal davranışlara neden olan en şiddetli merkezi sinir sistemi hastalıklarından biridir. Kalıtsal olabilir veya kafa travması nedeniyle olabilir. Her yaşta ortaya çıkabilir ve çocukluk çağı epilepsisi vakaları da oldukça fazladır.

Alzheimer

Bu hastalık beyindeki hücrelere saldırır ve ölene kadar dejenere olmalarına neden olur. Etkilenen kişinin hafızasını kaybetmesine neden olur. Demans vakalarının çoğu Alzheimer nedeniyledir. Bu hastalığın kalıcı bir tedavisi yoktur, ancak ilaç ve tedaviler semptomları geçici olarak geciktirebilir.

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Sinir Sistemi Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Bu hastalıkların belirleyici ve şiddetli semptomları hemen hemen yoktur. Genel belirtilerden bazıları;

Zayıflık veya kas gücü kaybı,

Kararsız bir baş ağrısı,

Karıncalanma gibi duyusal his kaybı,

Koordinasyon eksikliği,

Ani görme veya çift görme sorunu,

Kalıcı veya ani bir baş ağrısı başlangıcı,

Hafıza kaybı,

Titreme ve nöbetler,

Bozulmuş zihinsel yetenek,

Kas sertliğidir.

Sinirsel Hastalıkların Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sinirsel hastalıkların tedavisi yoktur, çünkü bu bozukluk merkezi sinir sisteminde kalıcı hasara neden olur. Ancak semptomları azaltmak ve yaşam kalitesini koruyarak arttırmak için bazı önlemler alınmaktadır. Bu önlemler genellikle semptomları kontrol etmek için ilaç kullanımını içerir ve ameliyat da önerilebilir. Bu rahatsızlıkları olan tüm hastalara ilaç tedavisinin yanı sıra düzenli fiziksel aktivite, yaşam tarzı değişiklikleri, aerobik egzersiz, daha fazla dinlenme önerilmektedir.