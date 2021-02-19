Sinek Isırığı Nasıl Olur Ve Nasıl Anlaşılır? Sinek Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne İyi Gelir

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan bu canlılar dikkat edilmesi gereken kanatlı böceklerden biridir. Beslenme söz konusu olduğunda çiçek ve bitkilerin su ve özlerini tercih etseler de, üremek için kana ihtiyaç duyarlar.



Sinek Isırığı Alerjisi Nedir?



Sinek ısırığı başlı başına sinir bozucu bir durumdur. Fakat alerjisi olanlar için bu durum can sıkıcı olmaktan daha çok sağlık problemine dönüşmektedir. Sinek, alerjisi olan bir kimseyi ısırdığında, ısırılan yerde 2 ile 10 mm büyüklüğünde, kızarık ve su toplamış şişlik meydana gelir. Alerjisi olmayan kişilerde bu şişlikler en fazla 6 saat içinde kaybolur. Fakat alerjisi olan kişilerde bu süre uzayabilir ve çok daha ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu yüzden alerjisi olanlar süre beklemeksizin acilen doktora gitmelidir.



Sinek Isırığı Neden Kaşınır?



Bilinene göre yalnızca dişi sinekler ısırır. Sinek deriyi delmeye başladığında, emecekleri alanı uyuştururlar. Alana protein yüklü bir tükürük salgılamaya başlarlar. Böylece kanın pıhtılaşmasını engellerler. Vücudun bağışıklık sistemi ise bu sıvıyı dışarı atmaya çalışır. Bu yüzden sinek ısırığının olduğu bölgede kaşıntı ve şişlik görülür. Bir nevi vücut o bölgede bu sıvı ile savaş vermektedir.



Sinek Isırığı Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?



Sinekler yıllar boyunca bazı hastalıkları insandan insana taşımıştır. Sineğin ısırığı önemsiz ve olağan bir durum gibi görülse de ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Hatta kimi zaman bu durum ölümlere varabilen neticelere yol açabilmektedir.



Devamlı yolculuk halinde olan kişiler ve açık alanda çalışanlar, ısırıkların yaratacağı enfeksiyonlara daha fazla maruz kalırlar. Şayet enfeksiyon kapılmışsa bazı belirtiler kendisini 2 ila 6 gün arasında göstermeye başlar.

Bu belirtiler;

İshal,

Eklem ağrıları,

Mide bulantısı ve kusma,

Aşırı baş ağrıları,

Son olarak vücutta oluşan döküntüler halinde kendini gösterir.

Diyabet, kanser, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıklardan muzdarip olan kişilerde ise bu belirtiler çok daha fazla olabilir. Diğer belirtilere ek olarak ensede sertleşme, yüksek ateş ve titreme nöbetleri de görülmektedir.



Sinek Isırığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?



Enfeksiyon ya da alerji durumu söz konusu değilse, sinek ısırıklarına iyi gelen ve geçiren pek çok yöntem vardır. Fakat en çok kullanılan kolonya bu yöntemlerden biri değildir. Pek çok kişi kolonyanın sinek ısırıklarına iyi geleceğini düşünür fakat bu doğru bilinen yanlışlardan biridir.



Kolonya, sinek ya da herhangi bir böceğin ısırdığı bölgeye sürülmez. Bu tip maddelerin bölgeye değdirilmemesi daha doğrudur. Sineğin ısırdığı alan iyice temizlenmelidir. Bunun için beyaz sabunu köpürterek uygulama yapabilirsiniz. Daha sonra oksijenli su, tuz ve limon karışımını sineğin ısırdığı alana iyice sürmelisiniz.



Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin bir diğer yöntemi de 10 dakika kadar sineğin ısırdığı bölgeye soğuk kompres uygulamaktır. Soğuk hem bölgeyi uyuşturacak hem de kızarıklığın geçmesini sağlayacaktır. Fakat etkili bir çözüm istiyorsanız o halde sineğin ısırdığı alana bir parça diş macunu sürebilirsiniz. Yine düş macunu da kısa sürece kızarıklığı geçirecek ve şişkinliği alacaktır.



Antibakteriyel etkiye sahip nitelikteki balı, sineğin ısırdığı bölgeye sürebilirsiniz. Can sıka kaşıntıya en ekili yöntemlerden biridir. Ayrıca soğuk poşet çayı bir süre sineğin ısırdığı bölgede bekletebilirsiniz. Böylece bölgenin nemlenmesini sağlayarak kaşıntıdan kurtulabilirsiniz. Eğer alerjik bir durumunuz varsa bu yöntemleri uygulamadan mutlaka doktora gitmelisiniz.