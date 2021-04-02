"Sigara hayvanlara, insanlara verdiği kadar zarar veriyor"

Türkiye’nin sigaraya verdiği savaşta 1999 yılından bu yana çok büyük aşamalar kaydetmesine büyük katkı veren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Aydın, sigaranın hayvanlarda yarattığı tahribatın insandakinden bile daha fazla olduğunu ifade etti.

“SİGARA DOĞAL YAŞAMA BÜYÜK ZARAR VERİYOR”

Dünya genelinde sigara kullanan insanların yüzde 85’e varan bir oranının izmariti yere attığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Bu davranış maalesef toplumda normal karşılanan bir durum. Oysa yere, dolayısıyla doğaya atılan sigara izmaritinin tahribatı çok fazla. Söz gelimi pek çok izmarit, doğada 7,5 ila 14 yıl arası sürede yok oluyor. Denize atılan çöplerin yüzde 70’ten fazlasını sigara izmaritleri oluşturuyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada doğaya atılan izmaritlerin, bitkilerin boylarının yüzde 28’e varan oranlarda daha kısa olmasına sebep olduğunu ortaya kondu. Denize atılan izmaritler de deniz canlıları için fevkalade zehirli bir ortam yaratıyor. Bunlar doğaya atılan izmaritlerin doğal yaşama verdiği büyük zararın sadece basit birer örneği” diye konuştu.

“HAYVANLAR ALLAH’IN DİLSİZ KULLARI, BİZİM DE SADIK DOSTLARIMIZ”

Hayvanlar için halk arasında yaygın olarak kullanılan “Allah’ın dilsiz kulları” tanımlamasını hatırlatan Doç. Dr. Aydın, “Onlar Allah’ın dilsiz kulları olmasının yanında bizim de en yakın ve en sadık dostlarımız. Özellikle sokak hayvanları, evde bizlere yarenlik eden hayvan dostlarımızdan daha güçsüz ve savunmasız olabiliyorlar. Özellikle kedi ve köpeklerin solunum yolları, insanlara göre daha kısa olduğu için, sigara dumanından insanlara oranla çok daha ağır etkilenebiliyorlar. Sigara dumanı olan ortamda kalan kedi ve köpekler üzerinde yapılan testlerde bu hayvanların diğerlerine göre çok daha fazla hassasiyet sahibi olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

“BİLİNCİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI”

“Tüylü dostlarımızı sigaranın olumsuz etkilerinden korumak, bu gibi nedenlerle hayati öneme sahip” diyen Doç. Dr. Aydın, “Bunun en önemli yolu da elbette sigara, tütün ve tütün ürünlerini kullanmamaktan geçiyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak 1999 yılından bu yana yaptığımız çalışmalarla sigara kullanan insan sayısının azalmasında önemli bir başarı sağladık. Ancak tüylü dostlarımızı, bu illetin etkilerinden korumak için bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların çoğaltılması gerekiyor. Kamuoyunda yere izmarit atmanın doğal bir davranış olmadığı hakkında bilincin artırılması şart. Bunun yanında, özellikle sokak hayvanlarının daha güçlü olabilmesi için, uygun yerlere birer kap mama ve su bırakılması çok faydalı olacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.

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