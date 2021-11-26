Pestisit nedir, ne demek?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklamasıDünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklaması#Koronavirüs
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
Yunanlar bile şaşırttı İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...Yunanlar bile şaşırttı! İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...#Fenerbahçe
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Apple Türkiyeden zam kararı İşte zamlı iPhone fiyatlarıApple Türkiye'den zam kararı! İşte zamlı iPhone fiyatları#Apple
Tarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklikTarım Bakanlığı görüşe açtı... Gıda etiketlerinde önemli değişiklik#Gıda
İzmirde deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecekİzmir'de deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecek#İzmir
Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli olduDünya onu bu kare ile tanımıştı... 'Afgan kızı'nın akıbeti belli oldu!#Afganistan
Bekçiyi şehit etmişti Kendini böyle savunduBekçiyi şehit etmişti! Kendini böyle savundu#İstanbul
Anlaşma tamamlandı, onay verildi İki Türk şirketi birleşiyorAnlaşma tamamlandı, onay verildi! İki Türk şirketi birleşiyor#SPK
E-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık Yakayı böyle ele verdilerE-Devlet şifresiyle dublörlü dolandırıcılık! Yakayı böyle ele verdiler#Dolandırıcılık
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
Macronu çileden çıkaran teklif Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...Macron'u çileden çıkaran teklif! Ortalık karıştı, şaşırtan iptal kararı...#İngiltere
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklarGenco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar#Genco Erkal
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri Zorlu takımlar...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Zorlu takımlar...#Fenerbahçe
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Pestisit nedir, ne demek?

#Pestisit Nedir#Pestisit Ne Demek#Pestisit Zararları
Pestisit nedir, ne demek

Pestisit insan sağlığı için oldukça zararlı bir üründür. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kısıtlanan bu madde, zararlı organizmaların etkisini azaltmak için kullanılmaktadır. Peki, pestisit zararları nelerdir? İşte, pestisitin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi ile birlikte türleri hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Pestisit, genellikle haşerelerden kurtulmak için kullanılan ve zehir ihtiva eden bir maddedir. Meyve ya da sebzeleri haşere saldırısında kurtarmak için kullanılan pestisit, her ne kadar gıda ürününün formunu korusa da, insan sağlığına da etkisi çok büyüktür. Peki, pestisit nedir ve zararları nelerdir? İşte, pestisitin zararları hakkında detaylı bilgiler

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir.

PESTİSİT TÜRLERİ NELERDİR?

Haberin Devamı

İnsektisit : Böcek, haşerelere karşı kullanılan ilaçlardır.
Fungusit : Funguslara (Mantar) karşı kullanılan ilaçlardır.
Herbisit : Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlardır.
Mollusit : Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlardır.
Rodentisit : Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlardır.
Nematisit : Nematotlara karşı kullanılan ilaçlardır.
Akarisit : Akarlara karşı kullanılan ilaçlardır.

PESTİSİTİN ZARARLARI NELERDİR?

Bir pestisit kimyasal bir madde ya da virüs veya bakteri gibi biyolojik bir ajan olabilir. Kimyasal pestisitlerin çoğu hedef organizmaya seçkin etkinlik gösteremedikleri için hedef organizma dışındaki organizmalarda da çeşitli hastalıklara yol açar hatta öldürücü olabilirler. Birçok pestisit insanlar için de zararlıdır. Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılmaları sonucunda insanlarda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sıkıntılı durumlara sebep olurlar. Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin akut toksik etkileri vardır. Karbamatlar, organofosfatlar ve klorlanmış hidrokarbonları içeren birçok pestisit genetoksik etkiye sahiptir. Tarım ile uğraşan ve pestisite maruz kalan insanlarda yapılan çalışmalarda bu bireylerde yapısal ve sayısal kromozom anomalileri ile kardeş kromatid değişiminde artmalar gözlenmiştir.

Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerinde birçok genetik hasarın yanı sıra karaciğer, böbrek ve kaslarda bozukluklar görülmüştür. Pestisitin canlılar üzerindeki etkisi fetal yaşamdan itibaren başlamaktadır. Bu ilaçlar plasentadan fetüse geçmekte ve bunun sonucu olarak düşükler, hiperpigmente ve hiperkeratatik çocuk doğumları görülmektedir. Yapılan hayvan deneylerinde ise radyoaktif olarak işaretlenip anneye verilen pestisitin 5 saat sonra plasentadan fetüse geçtiği ve fetüsün göz, sinir sistemi ve karaciğerine yerleştiği gözlenmiştir.

Haberin Devamı

Organofosfatlı ve karbamatlı insektisitler ise etkilerini doğrudan doğruya periferal ve merkezi sinir sistemi üzerinde göstererek canlı yaşamını tehdit etmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pestisit Nedir#Pestisit Ne Demek#Pestisit Zararları

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk