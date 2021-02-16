Palyatif bakım nedir? Palyatif bakım Mucize Doktor dizisiyle gündeme geldi

Hayatı tehdit edici hastalıklarla karşı karşıya olan hastalar ve ailelerinin yaşam kalitelerini; erken tanı koyma, hatasız biçimde değerlendirme, ağrı ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi problemleri iyileştirme yoluyla acıları önlenmeyi veya hafifletmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

Palyatif bakım kliniğinde amaç:

Kabul edilen hastanın şikayetlerine yönelik tedavisini gerçekleştirmek, hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek, yaşam kalitesini artırmak.

Palyatif bakım:

Ağrı ve diğer stres yaratan faktörlerden kurtulmayı sağlar.



Yaşama hakkı tanır ve ölümü normal bir süreç olarak değerlendirir.



Ölümü hızlandırmak veya ötelemek için çalışmaz.



Hasta bakımının psikolojik ve manevi yönlerini bütünleştirir.



Hastaların ölüme kadar mümkün olduğunca aktif yaşamasına yardımcı olacak bir destek sistemi sunar.



Hastanın hastalığı ve kaybı ile başa çıkmak için ailesine yardımcı olacak bir destek sistemi sunar .



Gerekli durumlarda yas danışmanlığı da dahil olmak üzere hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir ekip yaklaşımı kullanır.



Yaşam kalitesini arttırır ve mümkünse hastalığın seyrine pozitif katkıda bulunur.



Kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi yaşamı uzatmayı amaçlayan diğer tedavilerle birlikte hastalığın erken evresinde de uygulanabilir ve stress yaratan klinik komplikasyonları daha iyi anlamak ve yönetmek için gereken araştırmaları içerir.