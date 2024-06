Op. Dr. Sinan Göker yazdı: Göz tembelliği tedavisi

Haberin Devamı

◊ Göz tembelliği nedir?

Eğer gözde kayma varsa, çoğunlukla gözlerden birinden gelen görüntü beyin tarafından yok sayılır, ki bu o gözde görme gelişiminin durakladığı, yani göz tembelliği olduğu anlamına gelir. Tembelliğe yol açan nedenler ne kadar geç tanınırsa, baş etmek o kadar zorlaşır.

Şaşılık, iki gözde farklı derecelerde gözlük kullanma ihtiyacı, görüntünün göz dibine ulaşmasını engelleyen kapak düşüklüğü, katarakt ve göz tümörü; göz tembelliğine yol açan durumlardır. Göz tembelliği engellenebilir bir durumdur.

Burada erken muayene çok önemli rol oynar. Öncelikle varsa göz kapa ğı düşüklüğü ve katarakt gibi hastalıklar tedavi edilmelidir. Şaşılık varsa düzeltilmelidir. Görme bozukluğu varsa uygun gözlüklerin kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bir gözde daha çok olan görme kusuru varlığı sorun oluşturur, çünkü fark edilemediği için göz doktoruna müracaatın gecikmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu da göz tembelliği demektir.



◊ Nasıl engellenir?

Göz tembelliğinde aslında en kolayı, erken tanı ve sadece gözlük takmaktır. Ama “geciktik, tembellik oldu” durumunda iyi gören gözü kapatmalıyız. Bu, görmenin gelişmesi için zorunludur ama bebekler için çoğunlukla can sıkıcıdır.

Bu sıkıntılı süreçte akıllı gözlükler, göz kapamayı daha keyifli ve uygulanabilir hale getirmektedir.

Çünkü göz kapama uzun zaman dilimlerinde uygulanır. Oysa akıllı gözlükler otomatik olarak dakikaya göre istenilen gözün kapatılmasını sağlamaktadır.

7-8 yaşına kadar tespit edilemeyen tembelliklerde artık kapama tedavisi fayda sağlamaz.



◊ En iyi tedavi yöntemleri

9-55 yaş arası tembellik tedavisinde eskiden tembel gözü çalıştırmaya yönelik neurovision tedavisi uygulanmaktaydı. Bunun kalıcı düzelme sağlamaması nedeniyle son yıllarda dünyada ve ülkemizde vivid vision tedavisi uygulanmaya başlandı.

Şimdilerde iki gözün de açık olduğu bir yöntem geliştirildi. VR (virtual realite/sanal gerçeklik) gözlükler tembellik tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır. Tembelliği olan hastanın muayene bulguları ve hangi gözün tembel olduğu sisteme girilmektedir. Varsa şaşılığı ve diğer görme testi bulguları ile ilgili veriler de girilmelidir. Böylece kişiye özel tedavi planlanmakta ve uygulanmaktadır. Vivid vision tedavisi evlerde kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Aslında görmenin gelişmesi doğumla başlar ve 9-10 yaşlarında tamamlanır. Bu nedenle en doğru olanı, tembellikten korunmaktır. Bu nedenle hiçbir şikâyeti olmasa bile bebekler mutlaka tam bir göz muayenesinden geçirilmelidir.

Her şeye rağmen göz tembelliği ortaya çıkmışsa, vivid vision yöntemi, VR gözlükle, tembellik tedavisinde yeni bir şans yaratmaktadır.

Göz tembelliği tedavisinde kullanılan vivid vision ile birlikte VR teknolojisi, kendi alanında en son teknolojik ürünler ve yazılımlardır.

Bu tedavi için tembel gözde yüzde 20 oranından az olmayan bir görme yüzdesi gerekmektedir. Tembel gözde var olan numara kornea uygunsa 40 yaşına kadar lazerle, 40 yaş sonrası akıllı lensle düzeltilir ve ardından vivid vision tembellik tedavisi uygulanmaya başlanır.

Kişinin görme oranına göre 2 ay ile 1 sene arası sürebilecek bir tedavidir. Evde her gün 1 saat civarı düzenli olarak yüklenen programla VR gözlükte oyun oynayarak uygulama yapılması gerekir.

Bu tedaviler sonucunda çoğu kişide görme oranı kalıcı olarak 30-40 puan artış göstermektedir.