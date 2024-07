Op. Dr. Sinan Göker yazdı: Göz içi lens nedir türleri nelerdir?

Haberin Devamı

Bu lens saydam ve elastiktir.

Yakına ve uzağa her bakışımızda bu lens, esnekliği sayesinde şekil değiştirerek bakılan uzaklığa odaklanır.

Böylece hem uzak hem de yakın net görülür. Yaş ilerledikçe gözde bulunan doğal lens esnekliğini kaybeder, yakına bakarken şekil değiştiremez ve odaklanamaz hale gelir. Daha da ileri yaşlarda saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur.

Genellikle 40 yaş sonrası esnekliğini kaybeden kendi lensimiz yenisiyle değiştirilebilir özelliktedir. Deforme olan yani eskiyen lensin yerine akıllı lens (göz içi mercek) adı verilen yapay mercek konulur. Bu yeni mercek artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilme özelliğine sahiptir, her mesafede net bir görüş sağlar.

Katarakt ameliyatında ya da yaşa bağlı yakını göremeyen, gözlük kullanmak istemeyen kişilere göz içi lensler uygulanır. Bu tedavide gözün doğal lensi faco yöntemiyle bulunduğu yerden çıkarılır yerine yapay bir lens yerleştirilir.

Buna göz içi lens denir. Göz içi lenslerin tek odaklı, iki odaklı, üç odaklı ve torik türleri vardır. Ayrıca akıllı lenslerin dışında yüksek numaralı genç hastalar için uygulanan ICL fakik göz içi lensleri bulunmaktadır.



HANGİ GÖZ İÇİ LENSİ EN İYİSİDİR?



Bir mercek için “Bu herkese uygundur, en iyisidir” denilemez. Herkesin göz yapısı farklıdır. Burada önemli olan kişinin ihtiyaçlarına uygun lensin seçilmesidir. Bu mercekler uygulanmadan önceki muayene süreci önemlidir.

Operasyonu gerçekleştirecek hekim bu kararı vermenize yardımcı olacaktır.

Hangi göz içi lensinin uygun olduğuna karar verebilecek bir diğer unsur da gözde var olan sağlık problemleridir. Glokom, makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), kornea hastalığı ve diğer bazı hastalıkları olanlara bu lensler uygulanamayabilir.



AKILLI LENS AMELİYATI



Halk arasında “akıllı lens” diye adlandırılan göz içi lenslerini katarakt ameliyatlarında, uygun vakalara yaklaşık 20 yıldır Amerika’yla eş zamanlı ülkemizde yapılmaktadır.

Son yıllarda yaşa bağlı yakın görme sorunu yaşayan kişilerde katarakt başlamamış olsa bile konforlu yaşamı öne çekmek amacıyla 45 yaş itibarıyla akıllı lensler kullanılıyor. Katarakt ameliyatında kullanılan göz içi lensleri, monofokal tek odaklı, multifokal/bifocal iki odaklı ve trifokal 3 odaklı olarak ayrılır.

Katarakt ameliyatında monofokal tek odaklı lens takılan hastalar, ameliyattan sonra uzak gözlüğü genel olarak kullanmamakta ancak yakın okuma için gözlük kullanmaktadır.

Çok odaklı mercek (akıllı lens) uygulananlar ise hem uzak hem yakında gözlük takma mecburiyeti duymaz. Akıllı lens (göz içi lens) takılan hastada göz numarası bir daha ilerlemez.

Genellikle 40 yaşını geçmiş uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve gözlüklerinden ömür boyu kurtulmak isteyen kişiler bu operasyon için adaydır.



ICL FAKİK GÖZ İÇİ LENSLERİ



ICL fakik göz içi lens ameliyatları genellikle yüksek numaraya sahip olan ve korneası lazer operasyonuna uygun olmayan genç hastalara uygulanır. Klasik kontakt lens mantığındadır ama takılıp çıkarılmaz, göz içinde sabit durur.

Işığı retinaya düzgün bir şekilde odaklar. Böylece kırılma kusurlarını düzeltmek için mevcut göz içindeki mercekle birlikte çalışır.



KİMLERE UYGULANIR



20-40 yaş aralığındaki 10 numara üzeri göze lazer yapılamayan yüksek numaralı göz kusuru olan kişilere göz yapısı uygunsa uygulanabilir.

Genelde bu ameliyata uygun olan hastalar genç hastalardır. Bu lensler 45 yaşından sonra başlayan presbiyopi yakın görememe sorununu düzeltmez.

ICL fakik ameliyatı olan hastalar 45 yaşından sonra isterlerse herkes gibi yakın gözlüğü kullanarak yakını görebilirler ya da katarakt başladıktan sonra bu fakik mercekler çıkartılarak kişinin kataraktlı orijinal merceği monofokal mercekle değiştirilir.



KORNEA KALINLIĞI ÖNEMLİ MİDİR?



Kornea kalınlığınızın lazer göz ameliyatlarında olduğu gibi bir önemi yoktur. Bu ameliyatlardan sonra iyileşme hızlıdır. Fakik ameliyatlarının diğer bir avantajı ise gözünüze yerleştirilen lensin ileride çıkarılabilir olmasıdır.



AMELİYAT SÜRECİ NEDİR?



Akıllı lens ve katarakt ameliyatıyla aynı prosedürdür. Ayakta tedavi sınıfındadır ve ameliyattan sonra aynı gün kişi gözü bandajla kapalı olarak evine gider. Ertesi gün hekim tarafında bandaj açılır ve kontrol yapılır. İkinci göz farklı bir günde opere edilir.

ICL fakik lensler, yüksek dereceye sahip göz kırma kusurlarını düzeltmek isteyen hastalar için uygun bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Ancak eğer gözleriniz refraktif lazer göz ameliyatına uygunsa fakik cerrahisi tercih edilmez. İşlem her göz için yaklaşık 10 dakika sürer. Gözler göz damlası ile uyuşturulur.

Genel anestezi veya hastanede gece yatma söz konusu değildir.

Haftalık ve aylık kontroller yapılır.