Migrene ne iyi gelir? Migren nasıl geçer? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Migren, şiddetli bir şekilde hissedilen bir baş ağrısı çeşididir. Kişilerin günlük ve sosyal yaşamlarını olumsuz olarak etkiler. Ani krizler ve nöbetler şeklinde gelebilir. Dünya genelinde milyonlarca kişiye migren teşhisi konulmuştur. Göz kaynaklı rahatsızlıklarda ortaya çıkabileceği gibi nedeni kronik de olabilir. Nadir de olsa çocuklarda da görülebilir. Kadınlarda görülme oranı erkeklere oranla iki kat daha fazladır.

MİGREN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1- Auralı migren: Direkt olarak görme bozukluğuna yol açan migren çeşididir. İlk belirtileri büyük oranda çocukluk döneminde ortaya çıkar. Şekil bozuklukları, baş dönmesi ve çift görme gibi belirtileri mevcuttur. Şiddetli ağrılara sebep olan bu hastalık uzmanlar tarafından en şiddetli migren tipi olarak tanımlanmıştır. Atakları günün herhangi bir saatin gelebilir. Auralı migren atakları yarım saat ile bir saat arasında değişkenlik gösteriyor. Hastalar ışığa karşı aşırı hassastır. Aşırı ışıklandırılmış ortamlarda sürekli olarak baş ağrısı hissedilir.

2- Aurasız migren: Diğer migren çeşitlerine göre daha az hissedilen migren tipidir. Genellikle kronik olarak yerleşir ve ara ara atak dönemleri olur. En ileri safhalarda bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilir. Adet dönemlerinde hissedilmesi ihtimali oldukça yüksektir.

MİGRENE NEDEN OLAN ANA ETKENLER NELERDİR?

1- Stres ve kaygı: Migrenin hem beslenmeye dayalı hem fiziksel hem de psikolojik nedenleri olabilir. Psikolojik nedenlerin başında ise stres faktörleri geliyor. Hayatında ya da iş yaşamında yüksek oranda stres hisseden kişilerde migren çeşitleri daha sık görülmektedir. Stres ve kaygı faktörlerinden uzaklaştıkça atakların süresi ve şiddeti de azalır.

2- Beslenme alışkanlıkları: Yeni yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular ışığında beslenme alışkanlıklarının da migreni doğrudan doğruya tetiklediğini gözler önüne sermiştir. Kalsiyum, demir ve B vitamini açısından zengin olan gıdaların tüketilmesi tüm ağrı semptomlarını azalttığı gibi migreni de önler.

3- Uyku düzensizliği: Az ve yetersiz uyumak beynin çalışma prensibini derinden etkiler. Bu da birçok farklı sorunun sirayet etmesine neden olabilir. Günde altı saat ya da daha az uyuyan kişilerde migren ağrıları çok şiddetli hissedilebilir. Uykusuzluğa bağlı yorgunluk da en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

MİGRENİN FİZİKİ BELİRTİLERİ NELER?

1- Şiddetli hissedilen baş ağrısı: Migren ağrıları diğer baş ağrılarından çok daha şiddetli hissedilir. Hastadan hastaya değişse de migrenin yol açtığı ağrılar kişinin tüm yaşamını etkileyecek düzeydedir.

2- Görme bozuklukları: Işığa karşı aşırı hassasiyet gösteren migren hastaları, çeşitli görme kusurlarıyla uğraşabilir. Bulanık ve çift görme bu kusurlar arasında sıralanabilir.

3- Mide bulantısı: Bazen kusmaya varan mide bulantıları özellikle akut seviyedeki migren hastalarında görülebilir.

MİGREN HASTALIĞININ PSİKOLOJİK VE ZİHİNSEL BELİRTİLERİ NELERDİR?

1- Duygu durum bozukluğu: Migren, tüm psikolojiyi etkisi altına alan, son derece kuvvetli etkileri olan bir hastalıktır. Kişiler aniden çok neşeli olabileceği gibi birdenbire karamsarlığa düşüp kendini toplumdan izole edebilir.

2- Odaklanmada zayıflık: Ağrılar o kadar şiddetlenir ki kişi gündelik yaşamındaki en ufak bir şeyi yaparken bile güçlük çekebilir. Düşünce gücünde de azalma görülebilir.

3- Durgunluk ve güçsüz hissetme: Sosyal hayatını felç eden migren kişilerin insanlar arasında durgun olmasını sağlar. Hastalık boyunca bireyler kendilerini güçsüz hisseder.

MİGREN NASIL GEÇER?

Hastalar keyfi ilaç kullanımlarından kaçınmalı ve mutlaka bir uzmana görünmelidir. Uyku düzenine dikkat edilmeli, gecenin belli başlı saatlerinde uykuda olmaya özen gösterilmelidir. Çok ışıklı ortamlarda durulmamalı ve gözler dinlendirici gözlüklerle dinlendirilmelidir. Ek olarak beslenmeye özen göstermek de gerekiyor. Başta kahvaltı olmak üzere hiçbir öğün atlanmamalıdır. Düzenli nefes egzersizleri yapmak migren ağrılarını azaltabilir.