Mantar Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Mantar Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Mantar alerjisi en kısa tanımıyla, mantar yedikten sonra meydana gelen alerjiye denir. Pek çok belirtisi ve nedeni bulunur.

Mantar Alerjisi Nedir?

Mantar alerjisi, çocukluk çağlarında olan kişiler bu alerjiyi birkaç yıl sonra geride bırakabilir ancak yetişkinlik döneminde bu böyle olmaz. Yetişkinlerde çoğunlukla ömür boyu sürdüğü bilinir. Bu alerjinin belirtileri mantarı tükettikten sonra ya da mantarı koklama sonucunda gerçekleşir. Mantar alerjisinin ortaya çıkmasının sebebi, mantar içerisinde barınan proteinin, insan vücudundaki bağışıklık sistemine ile uyumsuz olduğundan dolayı bağışıklığın anormal tepkiler vermesidir. Bağışıklık sisteminin bu anormal tepkilerinden sonra vücut içerisinde histamin salgılanır ve sonrasında mantar alerjisi semptomları görülmeye başlanır.

Mantar Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Mantar Alerjisi Belirtileri

Mantar alerjisinin belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Nefes darlığı yaşama Mide bulantısı ve sık sık kusma Dil, dudak ve çevresi, ağız bölgesinde şişlik görülmesi Mantar yendiği zaman ağzın içinde ortaya çıkan kaşıntı hissi ve yanma hissi Kalp çarpıntısı hissetme, hızlı kalp atışı başlaması Boğazda hissedilen şişlik görülmesi Vücutta mantar ile temas eden yerlerde meydana gelen kaşıntı hissi Hipertansiyon Bayılma Baş dönmesi Bilinç kaybı yaşama Anafilaksi Kulak içerisinde ve çevresinde kaşınma Gözlerde kaşınma hissi Öksürme Hapşırma Sinüslerin tıkanması Sersemlik hissi Nabzın zayıflaması ve az atması Kan basıncı düşüklüğü Hızlı soluk alıp verme başlangıcı Nefes almada ve yutmada zorluk çekmek olarak sıralanabilir.

Mantar Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Mantar alerjisi bulunan kişilerin mantarla ilgili herhangi bir temas ve dokunmadan uzak tutulması ya da mantar yemekten uzak durması gerekir. İleri derecede mantar alerjisi reaksiyonlarında epinefrin denilen uygulama yapılır. Mantar alerjisinin önlenmesi için doktor tedavi amacıyla antihistaminik ile tedaviye başvurabilir. Mantar alerjisinin belirtilerinde meydana gelen cilt kaşınması, cilt dökülmesi gibi belirtileri gidermek amacıyla doktora danıştıktan sonra calamine losyon kullanımına başlanabilir.

Mantar Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Mantar alerjisinin en belirgin nedeni içerisinde bulunan proteinin bağışıklık sistemiyle uyuşmazlık yaşamasıdır. Bağışıklık sisteminin tepki göstermesi ile birlikte alerjiler meydana gelir. Kesin olarak nedeni bilinmeyen bir alerji türü olarak bilinir.

Mantar içerisinde bulunan küçük boyutta olan ve havada taşınan sporlar ile solunuma geçildiği zaman, bu sporlar solunum sistemini etkisi altına alır. Bunun sonucunda mantar alerjisi belirtileri ortaya çıkar. Mantar alerjisi pek çok belirti ile birlikte olur. Kaşını, kızarma, yanma gibi belirtiler en bilinen belirtiler arasındadır.

Mantar Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Mantar alerjisine en iyi gelen şey ise mantar ile direkt temas halinden kaçınmaktır. Yemeğini yapıp yemekten, içerisinde mantar bulunan besinleri tüketmekten ve hatta dokunmaktan bile kaçınmak gerekir. Temas halinde bulunulduğu takdirde doktorun önerdiği ilaç ve kremler doğrultusunda hareket edilmelidir.

En önemlisi sağlık kuruluşu ya da hastanelerden alerji testi yaptırılmasıdır. Alerji testinin sonucuna göre beslenme düzeni oluşturulması mantar alerjisine iyi gelen şeyler arasında yer alır. Tüketildikten sonra ise ağız ve dudak çevresinde meydana gelen belirtilerin geçmesini beklemek alerjiye iyi gelen şeylerden biridir. Yaklaşık olarak 30 dakika kadar süre sonra düzelmesi beklenir.

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