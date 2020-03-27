Kürek Kemiği Nedir? Nerededir? Kürek Kemiği Ağrısı, Kırığı Ve Tedavisi

Tıp dilinde skapula ismi ile bilinen kürek kemiği, sırt bölgesinde geniş üçgen şekilli bir yapıdır. Omuz bölgesini kol kısmına bağlayan eklem bölgelerinin bulunduğu en önemli kısım olarak öne çıkar. Bu sebepten dolayı çok fazla hareket eder ve yoğun olarak kullanılır. Paralel şekilde farklı rahatsızlıklar ve ağrılar yaşanabilmektedir. Bu ağrıların giderilebilmesi için mutlaka yaşanabilecek bazı durumlar karşısında uzman doktora başvurulması gerekmektedir.

Kürek Kemiği Nedir?

Kürek kemiği ya da omuz kemiği ismi ile bilinen bu yapı, göğüs kısmının arka bölümünde yer alan, kolun gövde kısmı ile birleştiği humerus ile köprücük kemiğini bir araya getiren yassı geniş kemik olarak tanımlanabilir. Üçgen şeklinde bir yapıya sahip olduğu için bu isim verilmiş durumdadır. Kürek kemikleri yapısal itibariyle kısa kemiklere giriş yapar ve bu bölgede kol ile gövde arasında bağlantı oluşturur.

Kürek Kemiği Nerededir?

Omuzun üst kısmında ve göğüs kafesinin arka bölümünde yer alan yapıları birleştirmek suretiyle, kürek kemiği ve kol ile gövde arasında bir bağlantı görevi üstlenmektedir. Kolun gövde ile bir araya geldiği humerus ile beraber omuzun üst kısmında yer alan köprücük kemiğini birleştiren noktada bulunmaktadır. Kısacası gövde ile kol arasında tam birleşim noktasında yer alır. Yapısal itibarıyla üçgen şeklinde bir görüntüsü bulunur. Bu bölgedeki kısa kemikler ile bir araya gelmek suretiyle vücudun etkin hareket etmesine olanak sağlar.

Kürek Kemiği Ağrısı

Gün içerisinde yoğun olarak kullanılan kürek kemiği, kol ile gövde arasında etkin bir bağlantı sağlar. Özellikle hem fiziksel hem de farklı hastalıklar nedeniyle kürek kemiği ağrısı yaygın olarak yaşanan semptomlar arasında yer alır.