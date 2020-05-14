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Sağlık
Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Kontüzyon nedir?

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Kontüzyon nedir?
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Kontüzyonların en yaygın bulgusu, deri altında çürük olarak bildiğimiz hematomların şekillenmesidir. Kontüzyonun büyüklüğü, küçüklüğü, devam müddeti, derinliği tatbik edilen travmanın şiddetine, aletle vurulan bölgeye, yırtılan damar adedine, kanın pıhtılaşma kabiliyetine ve cinsiyete göre değişir.

Spor yaralanmalarında en sık yaşanan problem kontüzyon yani ezik sorunudur. Kontüzyon travma ile cilt altındaki kapillerlerin yırtılarak kanın doku arasına yayılıp pıhtılaşması ile oluşur. 

 İlk yapılması gereken ise elastik bandaj ile baskı yapmak ve istirahat etmektir. Genellikle yumuşak kısımların kalınlığının daha az olduğu noktalarda daha kolay oluşur.  Ezici cismin vücuda çarpması ile cildi parçalamadan altındaki dokuları ezip parçalamasıdır. Travma ile cilt altındaki kapillerlerin yırtılarak kanın doku arasına yayılıp pıhtılaşması ile oluşur. 

Kontüzyonun büyüklüğü, küçüklüğü, devam müddeti, derinliği tatbik edilen travmanın şiddetine, aletle vurulan bölgeye, yırtılan damar adedine, kanın pıhtılaşma kabiliyetine ve cinsiyete göre değişir.

 

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