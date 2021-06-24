Kolesterole Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Kolesterol Nedenleri Ve Tedavisi

Kolesterolün yüksek olması ve kötü huylu olması kişinin hayatını tehdit edebilir. Bundan dolayı kolesterol mutlaka tedavi edilmeli ve belirtileri azaltılmalıdır. Kolesterolün dengelenmesi için daha az kalorili yiyecekler tercih edilmelidir.

Kolesterole Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Yulaf

Kolesterole en iyi gelen besinler arasında yulaf gelmektedir. Yulaf yüksek miktarda lif içeren gıdalardan bir tanesidir. Dolayısıyla kolayca sindirilen bir besindir. Yulaf tüketerek kötü kolesterol belirtilerini en az seviyeye indirebilirsiniz. Yulaf tam anlamıyla bir kalp dostudur.

2) Fındıkgiller

Ceviz ve badem gibi besinlerin kolesterolü olan kişilere önerilmesi doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Kuru yemişler olarak en fazla tüketilenler arasında yer almaktadırlar. Kesinlikle tuz ve şeker içermeyen bu fındıkgiller kötü kolesterole oldukça iyi gelmektedir. Doymamış yağ asitleri açısından son derecede zengin olan fındıkgiller çiğ tüketilmesi önerilmektedir. Gün boyunca kötü kolesterol şikayetlerini en az seviyeye indirmek için ceviz ve badem tüketimi öneriliyor. Aynı zamanda fındıkgiller üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde kötü kolesterolün düşürüldüğü de tespit edilmiştir.

3) Çay

Çay Türk toplumunun en çok tükettiği içeceklerden bir tanesidir. Çayın faydaları saymakla bitmiyor. Öyle ki kan damarlarına oldukça iyi gelen çay kötü kolesterole de oldukça iyi gelmektedir. Çay yoğun miktarda flavonoid içermektedir. Bu durumda da kötü kolesterol şikayetlerini e naz seviyeye indirmektedir. Kan pıhtılarının da önlenmesi için çay tüketimi uzman doktorlar tarafından tavsiye ediliyor.

4) Çikolata

Özellikle bitter çikolata tam anlamıyla bir kalp dostudur. HDL yani iyi kolesterolün artmasını sağlamaktadır. Çikolata aynı zamanda doğal ve güçlü bir antioksidan olarak bilinmektedir. Tam olarak kaliteli kakaodan elde edilmiş çikolataları tüketmeniz tavsiye edilmektedir.

5) Avokado

Doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengin bir meyve olan avokado iyi kolesterolü arttırır ve kötü kolesterolü düşürür. Avokado tüketilmesi doktorlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilmektedir. Kolesterolün düşürülmesini ve dengelenmesini sağlayan avokado en faydalı meyvelerden biri olarak bilinir. Besinlerden emilen kolesterol miktarının azalmasını sağlar ve vücudun daha sağlıklı olmasını sağlar.

6) Ispanak

Yüksek lif içeren besinlerden bir tanesi olarak bilinen ıspanak tüketimi de yine kolesterol açısından son derecede önemlidir. Ispanak lutein bakımından en zengin olan besinlerden bir tanesidir. Kalp krizi ve kalp kan damarlarının tıkanmasını önleyen ıspanak mutlaka sürekli olarak tüketmeniz gereken bir besindir.

Kolesterol Nedenleri

1) Hareketsizlik

Hareketsizlik ve yeteri derecede fiziksel aktivite yapmamanın sonucunda kolesterol ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hareketsizlik durumunda obezite de gözlemlenmektedir. Bundan dolayı gün boyunca mutlaka 3 kilometre yol yürünmesi doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Hareketli bir yaşam standardı benimsenmesi bu noktada önem teşkil eder.

2) Kötü Beslenme

Kolesterolü arttıran bir diğer neden isek kötü beslenmedir. Özellikle hayvansal gıdalardan oluşmuş gıdaları sıklıkla tüketmek kolesterole neden olmaktadır. Bundan dolayı sebze ve protein bakımından yeterli bir şekilde beslenmek kolesterol açısından çok önemlidir.

Kolesterol Tedavisi

Öncelikle kişinin yaşam standartlarının tamamen değiştirilmesi gerekir. Sürekli olarak kolesterol içeren besinlerin tüketilmemesi önerilir. Aynı zamanda bu kişilere diyet menüsü uygulanır. Hastanın bu diyet menüsüne sadık kalması çok önemlidir.

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