Kırmızı yüz nedenleri ve çözümleri

Bu durum tüm dünyada ortalama yüz kişiden üçünü etkilemektedir. Kırmızı yüzün nedeni çoğu zaman genetik ve yapısal olarak derideki damarlanmanın yoğun olmasından kaynaklanabilir. Bazense bu damarların geçirgenliğinin artması, damarlarda genişlemeye neden olan soğuk-sıcak ortamlarda bulunma, güneş, egzersiz, stres, alkol, baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi olabilir. Ayrıca menopoz durumu ve bazı ilaçlar da ciltte kızarmaya neden olabilir.

Yüz kızartan cilt hastalıkları

Kırmızı yüze neden olan bazı cilt hastalıkları da vardır. Bunlardan biri yağlı egzama diye de bilinen saçlı deri yüz ve göğüs bölgesini tutan seboreik dermatittir. Ayrıca sedef hastalığı, alerjik dermatitler, kortizonlu kremlerin kontrolsüz ve aşırı kullanımı, güneş yanığı da kırmızı yüze neden olabilen diğer nedenler arasında yer alır. Bir diğer kırmızı yüz nedeni ise akne Rozasea’dir. Halk arasında gül hastalığı veya gülleme diye de bilinen Rozasea yüzde kızarıklık, yanma, batma hissi, damarlarda belirginleşme, sivilce benzeri oluşumlarla sık görülen bir cilt hastalığıdır.

DİKKAT!

◊ Sıcak suyla yapılan banyolardan, hamam ve saunalardan uzak durun.

◊ Cildinize kese uygulamayın.

◊ Güneş koruyucu kullanmadan dışarıya çıkmayın.

◊ Acı, baharat, alkol, sıcak çay ve kahvenin aşırı tüketimini kısıtlayın.

◊ Aşırı egzersiz ve terlemekten kaçının.

◊ Alkol, mentol veya

esans içeren toniklerden

uzak durun.

◊ Kozmetik seçerken mineralli ürünleri tercih edin.

Burun büyümesi ve göz tutulumu

Bazı hastalarda sadece kırmızı yüz komponenti ön plandayken bazılarında buna deride sivilce benzeri kabarıklıklar eşlik edebilir. Önceleri hafif kızarıklık ve damarlarda belirginleşmeler olurken zamanla sivilce benzeri lezyonlar oluşmaya başlar. Zamanla damarlar iyice belirginleşir ve kırmızılık rahatsız edici bir hal alır. Şiddetli olgular tedavisiz bırakıldığında burunda büyümeye yol açabilir. Rozasea hastalığının önemli bir diğer yönü de hastaların yaklaşık üçte birinde göz tutulumu olmasıdır. Gözde sulanma, yanma, ağrı, ışık hassasiyeti gibi bulgular olabilir.

Lazer ve ışık sistemleri

Tıbbi tedavi ile sivilcemsi döküntüler geçse de kılcal damar çatlamaları ve kızarıklık, ilaç ve kremler ile yok edilememektedir. Zemindeki kılcal damarlar tedavi edilmezse hastalık sürekli tekrar eder, damarsal genişlemeler hastalığın şiddetlenmesine neden olur. Rozasea’nin kızarıklığını azaltmak hastalığın gerilemesine ve tekrarlarına engel olabilir. Bu amaçla son teknoloji lazer sistemlerini kılcal damar, kırmızı yüz tedavisinde kullanılmakta.

Ayrıca lazer ve BBL gibi ışık sistemleri cilt altındaki kılcalları tedavi ederken, bakterileri ve iltihaplanmayı da azaltarak Rozasea tedavisine destek olur. Bu tedaviler ile damarlar yakılarak değil onarılarak geçirgenliği düzeltilir.

Rozasea hastalığı kimlerde görülür?

Hastalık açık tenli kişilerde, sıcakta ve soğukta ya da güneş altında çalışanlarda daha fazla ortaya çıkar. Bununla birlikte stres, aşırı egzersiz, sıcak çay, kahve, çikolata, acı, alkolün aşırı tüketilmesi, ani sıcak soğuk hava değişimleri, güneş ışığı, bazı kozmetikler ve ilaçlar tetikleyici faktörlerdir.

Gebelik ve adet dönemlerinde hormonal dalgalanmalardan dolayı alevlenebilir. Kişinin duygu durumundaki değişiklik yanma ve kızarıklık ataklarını tetikleyebilir.

Genellikle 30’lu yaşlardan sonra ortaya çıkar. Yanaklar, burun, çene ve alında alevlenme ve rahatlama dönemleriyle seyreden kırmızı yüz görünümü en klasik bulgusudur. Hastalığın asıl nedeninin damarsal aşırı reaksiyon olduğu düşünülmektedir. Yüzde bulunan demodeks adı verilen akardaki artış ve midedeki bir bakteri, hastalığın şiddetlenmesine neden olan faktörler arasındadır.

Tedavisi mümkün müdür?

Kırmızı yüz ve Rozasea ile mücadelede ilk yapılması gereken kişinin artırıcı nedenlerden uzak durmasıdır. En sık karşılaşılan problem yanma ve batma hissidir. Tedavide uygun bir cilt bakımı ile cildi yatıştırmak ilk basamak olmalıdır.

Çok hassas ciltlere uygun çay ağacı yağı içeren cilt temizleyicileri kullanmak, yağlı kozmetiklerden uzak durmak ve nemlendirici kullanmak tahrişi önlemeye yardımcı olur. Güneşten koruyucu olarak da hassas ve kırmızı yüzlere yatıştırıcı özelliği de olan güneş koruyucu krem ve losyonları tercih edilmelidir.

Tıbbi tedavi olarak kızarıklığın belirgin olduğu durumlarda, harici uygulanan ve damarları daraltıcı özelliği olan ilaçlardan faydalanılır.

İltihabi lezyonların az olduğu durumlarda kremler kullanılır, yoğun olduğu durumlarda ise ağızdan ilaç tercih edilir.