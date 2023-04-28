Kendi sütünden sabun yapıp satan kadın gündem oldu! Anne sütü cilde faydalı mı? 'Uzun yıllardır çeşitli sorunların tedavisinde kullanılıyor'

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ABD’de yaşayan 31 yaşındaki Taylor Robinson, çok özel bir hammadde ile yaptığı sabunların satışından 100 bin dolar kazandı. Evet, kulağa biraz garip gelebilir ama Robinson'ın ürettiği sabunların ana maddesi anne sütü...

Küçük girişimine 2021 yılında çok az bir parayla başlayan Robinson, başarısını fazla gelen sütüne borçlu.

Çözülmüş ve tüketim geçmiş sağılmış sütlerini farklı yağlarla karıştırarak sabun elde etme fikri, Robinson'ın bir arkadaşı ile yaptığı bir sohbette şekillendi.

İlk çocuğunun doğumundan sonra sütünün çok fazla geldiğini anlattığı bir arkadaşı, Robinson'a artan sütünü sabun yaparak değerlendirebileceğini söyledi. Başta bu fikre alışmakta zorlansa da arkadaşının tavsiyesi üzerine kendi sütünden sabun yapıp satmaya başlayan Robinson, işleri kısa zamanda büyüttü.

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Anne sütünün bebek sağlığına olan faydalarının yanı sıra yetişkin cildindeki kızarıklık, akne, hassasiyet, kaşıntı, yağlı cilt ve hatta sedef hastalığı gibi pek çok rahatsızlığın semptomlarını azalttığı düşünülüyor.

TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ SÜTLERİ KULLANIYOR

Arkadaşının başta 10 tane sabun istemesi karşısında hayrete düştüğünü anlatan Robinson, Daily Mail'e verdiği röportajda “Görünüşe göre yaşlılar ve çok gençler bundan genellikle iğreniyor. Ancak Z kuşağı, anne sütünün ne kadar harika olduğunun farkında” dedi.

Bu iş için sağılmış ve tüketim tarihi geçmiş anne sütünü kullanan Robinson, sabun yapmadığı takdirde sütünün boşa gideceğini, bu şekilde çok kıymetli olan sütün yeniden değerlendiğini söyledi.

Süt sağmak için harcadığı onca emek boşa gitmediği çok mutlu olduğunu da belirten Robinson, "Tüketim tarihi geçse ve bozulsa dahi sütün cilt sağlığı için faydaları devam ediyor. Müşterilerim de anne sütü içeren ürünlerimi çok sevdiklerini söylüyor" diye konuştu.

Sıvı altın olarak da bilinen anne sütünden sabun yapımı ülkemizde de uygulanıyor, ancak pek yaygın değil. Peki, anne sütü gerçekten cilde iyi geliyor mu? Başka hangi amaçlar için kullanılabilir? Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay tüm merak edilenleri yanıtladı…

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UZUN YILLARDIR CİLT KUSURLARI İÇİN KULLANILIYOR

Anne sütünün doğal antimikrobiyal maddeler olarak işlev gören önemli miktarda tamamlayıcı bileşen içerdiğini söyleyen Kutlubay, “Antikorlar, omega-3 yağ asitleri ve kök hücreler gibi birçok farklı maddeden oluşan anne sütü, bir besin kaynağı olmasının dışında losyonlar, cilt bakım ürünleri, sabun gibi farklı biçimlerde kullanıldığında da faydalı olabilir” ifadelerini kullandı.

Kutlubay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte anne sütünün tam bir vitamin deposu olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü A, D, E, K, C, B6, B12, folat, tiamin, riboflavin, niasin ve pantotenik asit gibi birçok farklı vitamin içerir. A vitamininin kırışıklıkları ve kahverengi lekeleri azalttığı bilinirken, D vitamini cilt tonunu düzenleyebilir ve E vitamini serbest radikalleri nötralize ederek cildin nemi korumasına yardımcı olur. Bu bilgiler ışığında anne sütü uzun yıllardır, yüz ve cilt bakımında, çeşitli egzamaların ve küçük deri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor."

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ANNE SÜTÜ YALNIZCA BİR BESİN KAYNAĞI DEĞİL

Anne sütünün birçok farklı kozmetik ürünün içerisinde kullanıldığını ve yurt dışında daha yaygın olduğunu ifade eden Kutlubay, kullanım alanlarını şöyle sıraladı:

- Losyon: Anne sütü güçlü doğal nemlendirme özelliğine sahiptir. Bundan dolayı nemlendirme ihtiyacı olan birçok cilt sorunu ve küçük yüzeysel yaraların tedavisinde kullanılabilir. Anne sütü; balmumu, esans yağı gibi birçok farklı maddeyle de birleştirilerek nemlendirme amacıyla kolaylıkla kullanılabilir.

- Yüz maskesi: Ekstra anne sütünü kullanarak evde bir yüz maskesi yapmak cildin kozmetik ihtiyaçları için alternatif bir çözüm olabilir. Farklı maddelerle birleştirilecek anne sütü yüze sürülebilir bir kıvama getirilip maske olarak kullanılabilir.

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- Pişik, egzama tedavisi: Çalışmalar, anne sütünün bebeklerde görülen atopik egzamayı, kortizonlu merhemler ile aynı sonuçlarla iyileştirebileceğini gösteriyor. Anne sütü, cildin problemli yerlerine uygulanarak belirtilen hastalıkların çözümüne yardımcı olabilir.

- Akne tedavisi: Sütünüzde bulunan laurik asit, yüz ve ciltteki sivilcelerin giderilmesinde yardımcı olabilir. Laurik asit, Hindistan cevizi yağında da bulunan bir yağ çeşididir ve kuru ciltleri nemlendirir, mikroorganizmaları engellemesiyle sivilceleri ve iltihapları önler, gözenekleri açar. Anne sütü laurik asidin doğal bir kaynağıdır ve akne tedavisinde yardımcı olabilir.

- Antibakteriyel ve antiseptik özellik: Anne sütü doğal bir antibakteriyel ve antiseptik üründür. Bu özelliklere sahip olduğunu ve kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları, cilt enfeksiyonlarında işe yaradığını gösteren çok sayıda bilgi vardır. Anne sütü ayrıca yüksek miktarda peynir altı suyu proteini (whey proteini) içerir ve bu proteininin de enfeksiyondan koruma özelliğine sahip olduğu biliniyor. Anne sütü bu özellikleri sayesinde, cilt-yüz temizliği ve yara bakımında da kullanılabilir.

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BESİN DEĞERİ AZALAN SÜT KOZMETİK AMAÇLA KULLANILABİLİR

Anne sütü sağıldıktan sonra kalitesi düşmeden muhafaza edebilmek için belli koşulları oluşturmak gerektiğini belirten Kutlubay, “Bu koşulları oluşturmadığınız sürece sütün kalitesi azalır ve besin değeri kaybolur. Kısacası süt bozulur ve bozulan sütü de bebeğe vermek sakıncalı olabilir" dedi.

Anne sütünün saklanmasında 3-3-3 kuralının olduğunu belirten Kutlubay, "Anne sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabı rafında 3 gün, derin dondurucuda 3 ay süreyle saklanabilir. Bu sürelerin sonunda anne sütünün besin olarak değeri azalsa da doğru koşullarda saklanmış tarihi geçmiş anne sütü kozmetik amaçlar için kullanılabilir. Ancak herhangi bir alerjik reaksiyon ya da enfeksiyon riskini en aza indirmek için kullanmadan önce dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ayrıca cilt problemi yaşayan kişilerin kullanmadan önce bir dermatoloğa danışmaları önerilir” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde yaygın olmamakla birlikte anne sütü sabun yapımında kullanılsa da çoğu kişi bundan yeni haberdar oluyor. Peki anneler bu konuda ne düşünüyor?

‘SÜTÜMÜN SON DAMLASINA KADAR ÇOCUĞUMUN YARARLANMASINI İSTERİM'

Nurgül A. (35)

Hem doyması hem de besin değerlerinden faydalanabilmesi için sütümün son damlasına kadar çocuğumun yararlanmasını isterim. Yani zaten sınırlı olan bir kaynağı besin olarak tercih ederim. Pişik, egzama, sivilce gibi cilt sorunlarında kullanılacak pek çok ilaç varken sütümü böyle bir şey için kullanmam. Belki yeni anne olmanın ve ilk defa emzirmenin yaşattığı duygu birikimiyle böyle düşünüyor olabilirim, bir sonraki çocuğumda bu fikre daha sıcak bakabilirim ama şu anda tercih etmem. Ancak sütümün bozulup çöp olacağı bir durumda böyle bir yönteme başvurabilirim.

‘SÜTÜMÜ NE KENDİM NE DE BAŞKASI İÇİN KULLANIRIM’

Bahar E. (32)

Emzirirken bebeğimin yüzüne yanlışlıkla süt geldiğinde hemen siliyordum. Anne sütünün cilt için faydaları olduğunu yeni öğrendim ve artık bırakın yanlışlıkla gelen sütü silmeyi, bebeğimin cildi için bir uzmana danışarak doğru şekilde bu sütü kullanabilirim. Ancak sadece bebeğim için… Ne kendim ne de bir başkası için bozulsa dahi anne sütümü kullanırım. Belki bu düşünce diğer insanlara bencilce gelebilir ama bence tamamen çocuğumun varlığı sayesinde ortaya çıkan bir besini sadece onun için kullanmam çok doğal.

‘BIRAKIN GÜZELLİK ÜRÜNÜ OLARAK KULLANMAYI BAŞKA BEBEKLE BİLE PAYLAŞMAM’

Selin K. (29)

Anne olduğum ve emzirmeye başladığımdan beri süte karşı bakış açım çok değişti. Sadece bebeğime özel bir gıdanın benim bedenimde var oluyor olmasını hâlâ çok enteresan buluyorum. Bu gıdayı bırakın güzellik ürünü olarak kullanmayı, başka bir bebekle paylaşma konusunda bile deyim yerindeyse biraz tutucuyum sanırım. Hatta emzirmeye başladığımdan beri inek sütünü de eskisi gibi sıklıkla tüketemiyorum. Çünkü her canlının sütünün kendi bebeği için var olduğunu ve bu sütü başkalarının alıp kullanmaya hakkı olmadığını kendim deneyimleyerek idrak ediyorum. anne sütünden sabun yapımına da bu sebeple mesafeliyim. Kendi sütümün sabun ya da başka bir ürün yapımında kullanılmasını istemediğim gibi anne sütünden yapılmış herhangi bir şeyi de kullanmak istemem.