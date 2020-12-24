Kefirin faydaları neler? Kefir nelere iyi gelir?

Fermente bir süt ürünü olan kefirin sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanların her gün tüketilmesi konusunda tavsiyede bulunduğu kefirin genç kalmak, astım ve alerjiye karşı korumak gibi faydalarının olduğu biliniyor.

KEFİR NEDİR?

Probiyotik bir süt ürünü olan kefir, özellikle mide ve bağırsaklar için faydaları nedeniyle sıklıkla tüketilmeye başlanan bir ürün. Çok eski yıllardan beri Kafkasya bölgesinde yapılan bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı hafif ekşimsi fermente bir süt ürünü olan kefir, sağlığa olan faydaları için sıklıkla tüketiliyor.

Kefir yapımında inek, koyun, keçi, manda sütleri yağlı veya yağsız olsun kullanılabilir. Eski Orta Asya'da çok kullanılan kefire, günümüzde bilhassa Kafkasya'da rastlanmaktadır. Çeşitli araştırmalarda kefirin iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama ve çatlaklar tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir.

KEFİR NELERE İYİ GELİR?

Bu sağlık dolu içecek bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden, enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Birçok hastalığı engellemeye yardımcı olur.

Yapılan çalışmalarda kefirde bulunan maddelerin astım ve alerjiye karşı direnç oluşturduğu görülmüştür.

İçerdiği faydalı bakteriler, sindirim sistemimizdeki zararlı bakterilere karşı mücadele eder.

Kilo vermek isteyenler için de ideal bir içecek olan kefir tok tutucudur. Kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaz.

Hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar çekenler içinde faydalı olan kefir, bağırsak florasını düzenler.

Halsizlik ve yorgunlukla mücadele içinde tercih edilen Kafkasya kökenli bu içeceğin enerji değeri yüksektir, tüketen kişilere canlılık ve enerji verir. Spor yapan kişiler için de bir enerji deposudur.

Cilt sağlığı ve güzelliğine de olumlu katkıları vardır, cildi iyileştirir ve parlaklaştırır.

Şehir hayatının kaçınılmaz yan etkilerinden biri olan strese karşı mücadelede de fayda sağlayan kefir, aynı zamanda saçları da güçlendirir.

Yüksek tansiyon ve kolesterol gibi hastalıklardan muzdarip kişiler içinde kurtarıcı olan kefir, Kolesterolü dengeler ve yüksek tansiyonu düşürür.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi kanıtlanan kefir, damar sertliğini ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kanser hastalarında kemoterapi tedavisi sırasında vücudun güçlü kalmasını ve beslenmenin devamlı olmasını sağlar. Bunun yanında öncelikle prostat ve bağırsak kanseri olmak üzere, birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Antibiyotik ilaçlar, vücuttaki tüm vitaminleri ve bakterileri öldürdüğü için; içerdiği faydalı bakteriler sayesinde doğal antibiyotik görevi yapar.

Antioksidan özellikleriyle hücre yenilenmesine katkıda bulunur ve Osteoporoz ve Alzheimer hastalığına karşı direnç oluşturur.

Mutlu ve sağlıklı bir yaşlılık geçirmek için ideal olan kefir, yaşlılıkta karşılaşılan sorunlara karşı koruyucudur.

Kronik depresyona karşı olumlu katkısı olduğu bilim çevreleri tarafından kanıtlanmıştır.

Antibiyotik etkisiyle iltihaplı hastalıkların tedavisine yardımcı olur ve vücuttan fazla ödemin atılmasına katkı sağlar.