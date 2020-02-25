Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Uzun yıllardan beri, üzerinde araştırmalar yapılan kayısı çekirdeği, tüketiminde bazı fayda ve yan etkilere sahip. İçerisinde bulundurduğu vitaminlerin yanı sıra, kanser hücre oluşumunun önüne geçebiliyor. Kayısı çekirdeğinin faydaları, neye iyi geldiği ve tüm detayları.



Kayısı Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?



- Vücut fonksiyonlarının düzenli şekilde çalışmasına destek ağlar. Birçok vitamini bünyesinde bulunduran kayısı çekirdeği, tüketiminde önemli yararlar sağlayabiliyor.



- İçerisindeki vitaminlerin fazlalığı, kayısı çekirdeğinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Düzenli olarak tüketildiği zaman, bağışıklığın dıştan gelen etkilere dirençli kalmasına destek veriyor.



- Kan basıncının yükselmesine engelleyicidir. Bu özelliği sayesinde, yüksek tansiyonu olan kişilere destek besin olarak ortaya çıkıyor.



- Kanser hücre oluşumunu engeller. Bazı kanserli hücrelerin yayılmasının önüne geçer.



- Kayısı çekirdeğinden elde edilen yağlar, cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Doğal nemlendirici olarak kullanılan bu yağ, yaşlanma karşıtı olarak da karşımıza çıkıyor.



- Sivilcelerin yok olmasına fayda sağlar. Kayısı çekirdeği, sivilce tedavilerinde kullanılır.



- Kayısı çekirdeğinin önemli özelliklerinden birisi de ağrı kesici özelliğinin bulunmasıdır. Özellikle baş ağrısı, mide ağrısı gibi sorunlarda kayısı çekirdeği tüketilebilir.



Kayısı Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Kayısı çekirdeği, birçok konuda faydalar sağlıyor. Vücut açısından kullanımında artıları bulunan bu besin deposu, önemli konularda rahatsızlıkların giderilmesine iyi geliyor.



Kanser Önlüyor



Kayısı çekirdeği doğru tüketildiği zaman, kanseri önleyici etkilere sahiptir. Kanserli hücrelerle mücadelede tüketilebilen kayısı çekirdeği, var olan kanser hücrelerinin yayılımını engeller.



Cilde İyi Geliyor



Cilt sağlığını koruduğu uzmanlar tarafından belirtilen kayısı çekirdeği, doğal bir nemlendiricidir. Kuru cilt tipine sahip kişilerin tercih edebileceği kayısı çekirdeği, sivilce oluşumlarının da önüne geçebiliyor.



Bağışıklık Sistemine İyi Gelir



İnsan vücudu için en başta gelen yerlerden birisi, bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek, hastalıkların daha az yaşanmasına yarar. Ortaya çıkan hastalıklar da güçlü bağışıklık sistemi sayesinde def edilebilir. Kayısı çekirdeği, bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardım eder.



Kayısı Çekirdeği Nasıl Tüketilebilir?



Kayısı çekirdeği, çiğ şekilde doğrudan tüketildiği gibi yağ haline getirilerek de kullanılabilir. Çiğ şekilde tüketildiği zaman iç hastalıklara ve yukarıda saydığımız, rahatsızlıkların büyük bölümüne fayda verir.



Kayısı yağ haline getirilerek tüketildiğinde, cilt bölgesine sürülür. Kayısı çekirdekler, yemeklere konularak da farklı tatlar elde edilebilir. Kayısı çekirdeği birçok faydası olmasına rağmen, çeşitli bazı yan etkilere, diğer ismiyle zararlara sahiptir.



Kayısı Çekirdeğinin Yan Etkileri



Kayısı çekirdeğinin oldukça önemli zararları bulunuyor. Aşırı tüketimde (günde 30-60 adet), çok etkili zehirlemelere neden olabiliyor. Çocuklarda bu sayı minimum seviye olsa bile, zehirleme daha kolay hale gelebiliyor. Bu nedenle, tüketmeden önce uzman doktora danışmalı, tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır.



Kayısı çekirdeğinin çiğ olarak tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiği gibi yağının kullanımında da çok dikkatli olunması gerekiyor. Vücutta ciddi zehirlemelere neden olan kayısı çekirdeği, kullanılmadan önce uzman görüşü mutlaka alınmalı ve rahatsızlıklara yönelik kullanılmalıdır.