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Kanda iltihap neden olur, zararları nelerdir? Kanda iltihap nasıl temizlenir, tedavisi nasıl yapılır?

#Kanda İltihap#Neden Olur#Kanda İltihap Belirtileri
Kanda iltihap neden olur, zararları nelerdir Kanda iltihap nasıl temizlenir, tedavisi nasıl yapılır

Kandaki iltihap, Septisemi ismi ile de bilinir. Septisemi, bir tür kan dolaşımı enfeksiyonudur. Bu hastalık ise, kan zehirlenmesi olarak da bilinir. Septisemi, vücudun herhangi bir bölgesinde, deri üzerindeki bir yarada ya da akciğer enfeksiyonu bakteriyel bir enfeksiyon oluşması sonucunda enfeksiyonun kanda dolaşıma girdiği anda ortaya çıkar. Kanda iltihap neden olur, zararları nelerdir sizler için derledik.

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Kanda enfeksiyon, hızlı bir şekilde hayatı tehdit edebilir. Bu gibi bir durumda doktora başvurulması gerekir.

Kanda İltihap Neden Olur?

Kanda iltihap, çok ciddi ve hayatı bile tehdit edebilecek bir hastalıktır. Kanda iltihabın tedavi edilmemesi halinde septisemi, sepsise doğru bir şekilde ilerler. Sepsis, septiseminin oldukça ciddi bir komplikasyondur. Bu hastalık, vücutta iltihaplanma yapar. Bu hastalığın diğer adı ise, kan zehirlenmesidir. Kan vücutta temiz akan hayati bir sıvıdır. Ama içine virüs ve bakteriyel gibi maddelerin bulaşması halinde de kanda iltihap oluşur. Mevsimsel ya da bazı besinlerin tüketilmesi nedeni ile ortaya çıkan bu durum zaman içinde düzelebilir. Eğer ileri seviyedeyse enfeksiyonda azalma olmaz ve kesinlikle bir tıbbi tedavi gerekir.

Kandaki İltihabın Zararları Nelerdir?

Kan içine giren ve kişiye zarar veren maddeler nedeni ile vücut kendini savunmaya geçer. Bunun sonucunda akyuvar sayısı da artar. Kanda bulunan yabancı maddeleri etkisiz duruma getirmek için iltihaplanma meydana gelir. Bunun sonucunda hücrelere zarar veren maddeler de temizlenir. Kanda iltihap vücutta iltihaplanmaya neden olur. Bu iltihap da kan pıhtılarına neden verebilir. Hatta oksijenin hayati organlara ulaşmasına engelleyerek böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Kanda İltihap Nasıl Temizlenir?

Kanda iltihaplanma, erken teşhis ve tedavi edilmezse septik şok meydana gelir ve ölümle bile sonuçlanabilir. Hastalığın bu noktaya gelmesini önlemek için kanın bir an önce temizlenmesi ve hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Kanda iltihap tespit edildiği zaman şu ilaçlar kullanılabilir;

Düşük tansiyonun yükseltilmesine yardımcı olan vazoaktif ilaçlar

Kortikosteroid ilaçlar

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Enfeksiyonu önlemeye yardımcı olan intravenöz yolla uygulanan çeşitli antibiyotikler

Ağrı kesiciler

Kan şekerinin düzelmesine yardımcı olan insülin enjeksiyonları

Kortikosteroid ilaçlar

Tüm bu ilaçların yanı sıra şiddetli sepsis durumunda ise, damar yolu ile sıvı desteği sağlanabilir. Sepsise bağlı olarak böbrek fonksiyonları etkilendiği durumlarda kandaki zararlı atıklar, tuz ve fazla su vücuttan dışarı atılamayarak kanda birikir. Bu durumda böbrek yetmezliği olması halinde hasta, hekimin önerdiği aralıklarla kanın temizlenebilmesi için diyalize girmesi gerekir.

Bazı besinler, iltihap ve mikropları vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu da doğal besinleri kullandıktan sonra bulantı, ağrı ya da sık idrara çıkma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu vücudun bize vermiş olduğu bir tepkidir. Pul biber, sarımsak, lahana, taze nane ve ev yapımı yoğurt kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Kandaki İltihap Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastanın tedavi süreci boyunca yoğun bakım ünitesinde yatırılması gerekir. Hastalık kontrol altına alındıktan sonra enfeksiyona bağlı semptomlar da ortadan kalkar. Enfeksiyonun hiçbir zaman hafife alınmaması gerekir. Mutlaka zamanında doktor muayenesinden geçerek doktorun önerdiği tedaviye uyulması gerekir. Sepsisin erken tespit edilmesi ve tedavisine de hemen başlanılması halinde organ yetmezliği oluşumu erken evrede önlenebilir. Bunun sonucunda da yaşamsal tehditler ortadan kaldırılabilir. Kandaki iltihap, zamanında tedavi edilmez ve müdahale edilmezse öldürücü sonuçlara yol açabilir.

Kanda İltihap Belirtileri

Kanda oluşan iltihabın başlıca belirtileri şunlardır;

İstifra ya da bulantı

Kendini iyi hissetmeme

İshal

Aşırı ateş

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Ani ısı değişimleri ile soğuk alma

Yoğun iş temposu ve düzensiz beslenme

Bağırsak iltihaplanması

Eklem rahatsızlıkları

Kontrolsüz antibiyotik alımı

Kalp hastalıkları

Kanser

 

 

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