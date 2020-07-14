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Hürriyet
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Sağlık
Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı

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Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı
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ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, sıcak havalarda kalp krizi vakalarında artış olduğunu belirtip, kalp hastalarını uyararak, hafif gıda ve bol su tüketimi önerisinde bulundu.

Ülke genelinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, kalp ve damar hastalığı olanlara yönelik uyarılarda bulunuyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, yaz aylarında kalp krizi vakalarında artış olduğuna dikkat çekti. Kalp hastalarını uyararak, hafif gıda ve bol su tüketimi öneren Doç. Dr. Demir, "Sıcak havalarda kalp krizi risklerinde artış gözlenmekte. Sıcak havayla birlikte vücutta yoğun terlemeyle mineral dengesi bozuluyor. Bu da kalp krizi riskini artırıyor. Hastalarımızın sıcağın yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamasını, çıksalar bile koruyucu önlem almalarını ve aşırı efor sarf etmemelerini öneriyoruz. Bol bol sıvı tüketsinler, aşırı tuzlu ve yağlı ürünlerden uzak dursunlar, daha hafif yiyecekler tüketsinler" diye konuştu.

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