İskemik kalp hastalığı nedir? İskemik ne demek?

Kalp hastalıkları arasında yer alan iskemik kalp hastalığı Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gündeme geldi. Ülkemizde iskemik kalp hastalığı en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. İşte, iskemik kalp hastalığı nedir sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılar.

İSKEMİK KALP HASTALIĞI NEDİR?

İskemi, vücuttaki herhangi bir doku veya organa kan akışının azaldığı ya da kesildiği ciddi bir durumdur.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iskemik kalp hastalığı en sık görülen ölüm nedenidir. İskemik kalp hastalığı, kalp kasını besleyen koroner damarların en az bir tanesinde, kalp kasının ihtiyacı olan oksijen ve besinlerin dokulara ulaşmasını engelleyen daralma veya tam tıkanma oluşmasıyla ortaya çıkar.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

İskemik kalp hastalığı bazen hiç bulgu vermezken, bazı kişilerde tekrarlayan gögüs ağrıları,çabuk yorulma, bayılma gibi şikayetlerle ve bazılarında da kalp krizi veya ani kalp ölümü olarak karşımıza çıkabilmektedir. İskemik kalp hastalığının gelişiminde rol oynayan ana faktörler tütün kullanımı, yaşın ilerlemesi, genetik yatkınlık, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, obezite, fiziksel hareketsizliktir. Risk faktörleri arttıkça hastalık oluşma riski artar. Değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile iskemik kalp hastalıklarına bağlı istenmeyen olayların belirgin şekilde azaltılabileceği gösterilmiştir.