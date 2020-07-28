HPV virüsü nedir ve nasıl bulaşır? İşte belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler

Halk arasında HPV virüsü olarak bilinen Human Papilloma Virus, kötü huylu olup ve kontrol altına alınmaz ise kanser hastalıklarına kadar evrilebilmektedir. HPV virüsü, kadınlarda doğum sırasında bebeğe bulaşabilme riski dolayısıyla daha ciddi boyutlara sahip olabiliyor.

"Human papillorna Virüs" daha çok hem erkek hemde kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom(condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür.HPV bir kez vucuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlıyan enfeksiyonlara yol açar.HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar gurubuna yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir.

HPV VİRÜSÜ NEDİR?

Cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon türü olan HPV virüsüne (human papilloma virüsü) cinsel olarak aktif olan kadın ve erkeklerin pek çoğunun yaşamları boyunca bir noktada maruz kaldıklarına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, riskin özellikle çok eşli cinsel yaşam süren ve erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan bireyler için daha yüksek olduğunu kaydetti.

HPV’ye bağlı siğillerin karın, kasıklar, makat kısmına doğru yayılabilmesi nedeniyle cinsel yolla bulaşan pek çok hastalığa karşı koruma sağlayan kondomun HPV’den koruyamadığını belirten Dr. Akkurt, HPV tedavisinde biorezonanstan yararlanılabildiğini açıkladı.

Yıllar sonra kansere çevirebiliyor



Farklı HPV türleri olup bazılarının genital siğillere yol açtığını, bazılarının kanser riski taşıdığını kaydeden Dr. Sinan Akkurt, “Bu kanserler arasında başta rahim ağzı ve penis kanseri olmak üzere, bağırsak, yemek borusu, gırtlak, dil, geniz kanserleri gelmektedir. Kanserin gelişmesi yıllar veya on yıllar alabilir. HPV, nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabilen bir virüstür.” dedi.

KULUÇKA SÜRESİ İKİ AY İLA ALTI YIL

Kadında ve erkekte genital bölgede bazen bir bölümde, bazen yaygın olarak gelişen, karnabahar görünümlü yaygın ya da toplu iğne başı büyüklüğünde noktalar halinde ağrısız, kısmen sert kitleler şeklinde kendini gösteren HPV, vajinal, oral ya da anal seks yoluyla yayılabiliyor. Doğum sırasında bebeğe bulaşabiliyor. Önleme açısından HPV aşısı yapıldığını söyleyen Dr. Akkurt, “HPV vücuda bir kez girdiğinde hücreler içine yerleşerek dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyona yol açabilir. Kuluçka süresi virüsün tipine göre iki ay ile altı yıl arasında değişebilmektedir. Bu nedenle HPV bulgusu olan bireylerin partnerlerinin de herhangi bir şikayetleri henüz olmasa bile tedavi edilmesi gerekir.” diyor.



HPV TEDAVİSİNDE BİOREZONANS DESTEĞİ



HPV tedavisinde günümüzde siğillerin büyümeleri durdurmak ve vücuttan atılımını sağlamak için sıvı azot ile dondurma, ilaç, lazer ve cerrahi yolların tercih edildiğini dile getiren Dr. Akkurt, bununla birlikte biorezonans metodunun da HPV tedavisinde etkin bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olduğunu açıkladı. Dr. Akkurt, şöyle konuştu: “HPV’nin yanı sıra cinsel yolla bulaşan gonore, klamidya, frengi, trikomonas, herpes simpleks gibi enfeksiyonların, tespit edilen virüslerin ters frekanslarının elektrotlar aracılığıyla vücuda aktarılması yoluyla biorezonans metodu ile tedavi edilebilme şansı bulunmaktadır. Biorezonans tedavisinde bir yandan virüsler ters frekanslar yoluyla elemine edilmeye çalışılırken, diğer yandan da bağışıklık güçlendirici programlar uygulanmaktadır.”

HPV Virüsü nasıl belirtileri nedir?

Kuluçka süresi HPV tipi ne göre değişken olup bulaştıktan sonra 2 ay ile 6 yıl arasında bir bir kuluçka devresini takiben kadında veya erkekte genital bölgede, anüsde, ağıza sayıları ve büyüklükleri değişen siğiller (genital siğil, kondilom lezyonları)olüşturur.Yni bazı kişilerde virüsü aldıktan 2 ay sonra siğil çıkabildiği bazı kişilerde ise bu virüs yıllarca hiç brlirti vermeyip örneğin 5 yıl sonra genital siğil olarak ortaya çıkabilmektedir. Oral seks ile ağza bulaşabildiği gibi komşuluk yolu veya anal seks ile makata etrafına veya içine de kondilom genital siğil lozyonları çıkabilmektedir.Prezarvatif HPV' de tam koruma sağlamamaktadır.Bu nedenle sadece peniste değil tüm genital bölgede siğil görünebilmektedir.Hatta bu siğiller karına, kasıklara ve makat kısmına doğru yayılabilmektedir. Kısacası cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyan prezarvatif, HPV'de tam koruycu olamamktadır.

Erkekte HPV' nin bulaşma riskini ne arttırır?

HPV'nin bulaşmasını kolaylaştıran sebeplerin başında çok eşlilik gelmektedir.Erken yaşta cinselliğe başlamak, güvenli olmayan cinsel ilşkiye girmek bu tür HPV virüsüna bağlı kanserlerin hazırlayıcı nedenlerinden bir tanesidir. Genital siğiller in tanısı deneyimli bir hekim tarafında göz ile kolaylıkla konulabilmektedir.Şüpeli siğillerde ve/veya tiplendirme yapmak için ise biyopsi veya sürüntü alınarak da tanı koymak mümkündür.

Erkekerde HPV hangi bölgelerde kansere sebep olabilmekte?

Erkeklerde penis kanserine yol açabilen HPV makat bölgesi civarına yerleştiğinde, makat ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölgesinde kansere rastlanabiliyor.Bunun dışında HPV, özellikle oral seks yoluyla erkeklerde geniz, bademcik, dil, gırtlak kanserive bazıdurumlarda yemek borusu kanserine de neden olabilmektedir.