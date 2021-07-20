Hamileler çiğ ete dokunabilir mi? Hamilelikte çiğ ete dokunmak zararlı mı?

Hamileler çiğ ete dokunabilir mi sorusu, Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan tarafından ele alındı. Hamilelik döneminde az pişmiş ya da çiğ et kesinlikle yenilmemeli. Az pişmiş ve çiğ ette toksoplazma ve salmonella gibi birçok parazit riski vardır. Etin içindeki bu parazitler ancak etin pişirilmesiyle etkisiz hale gelebilir. Bunun dışında hiçbir yöntem paraziti yok etmez.

HAMİLELER ÇİĞ ETE DOKUNABİLİR Mİ?

Hamilelikte toksoplazma düşüğe ve doğum kusurlarına neden olabilir. Et, tavuk ve balığı çok iyi pişmiş olarak yemelisiniz.

Bu açıdan hamile iken dikkat etmemiz gereken beslenme kuralları:



• Çiğ olarak tüketilen salam, sucuk, jambon, çiğköfte gibi besin maddelerinden kesinlikle tüketmeyin.

• Çiğ ete dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Farkına varmadan elinizi yüzünüze ağzınıza götürmeniz tehlike yaratır.

• Çiğ eti dolapta saklarken başka yiyecekler ile temas etmemesine özen gösterin.

• Buzluktan indirdiğiniz eti buzdolabınızın içinde çözmeye bırakın. Oda ısında bekleterek çözünmeye bırakmayın.

• Çiğ et kestiğiniz bıçağı çok iyi yıkamadan başka amaçla kullanmayın.

• Çiğ et kestiğiniz kesme tahtası vb. materyali çok iyi yıkamadan başka bir şey kesmek için kullanmayın

• Eti çok iyi pişirin.

Son zamanların en gözde yiyeceklerinden olan suşi de hamilelikte asla tüketilmemesi gereken bir yiyecek. Tabii, bununla birlikte çiğ köfte, salam, jambon gibi çiğ etle yapılan diğer yiyecekleri de hamileyken yemek son derece tehlikelidir. Bu dönemde mayonez de yememelisiniz. Hamileliğiniz boyunca bağışıklık sisteminiz normalden daha hassas olduğu için çiğ et tüketimi konusunda çok katı olmalısınız.

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