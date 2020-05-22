Güneş çarpması belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına ne iyi gelir

Güneş çarpması, öğle vakitlerinde, havanın en sıcak olduğu zamanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Yetişkinlere oranla çocuklarda görülme riski daha fazladır. Ancak güneş çarpması sonucu hayatı fonksiyonlarını yitiren yetişkinler de mevcuttur. Güneş çarpması, mümkün mertebe ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde ölümcül olabilir.



Güneş Çarpmasının Nedenleri



1- Yüksek sıcaklıklarla maruz kalmak: Bu rahatsızlığın en büyük nedeni öğlen 12 - 1 arası başta tatil bölgeleri olmak üzere, kumsal ve plajlarda vakit geçirmektir. Güneş ışınlarının dik bir açıyla yeryüzüne indiği bu zamanlarda ultraviyole ışınları son derece tehlikeli olabilmektedir.



2- Alkol tüketimi: Yüksek sıcaklıklarda yoğun alkol tüketimi, güneş çarpması riskini arttırıyor. Alkol metabolizmayı yavaşlatıp bağışıklık sistemini zayıflattığı için güneş çarpmasının olası etkileri çok daha hızlı hissedilebilir. Bunun için yüksek sıcaklıklarda alkole ara verilmeli ve açık havada alkolsüz içecekler tüketilmelidir.



3- Kapalı mekanlarda fazla kalmak: Bilinenin aksine güneş çarpması vakaları sadece açık mekanlarda yaşanmaz. Aşırı sıcak mekanlarda uzun süreli oturmak da çok büyük bir risk faktörü doğurmaktadır. Uzun süre su tüketmemek, klimasız ortamlarda vakit geçirmek de tehlikeyi arttıran yegane unsurlar arasında gösteriliyor.



4- Kalın giyinmek: Son olarak sıcak havalarda kalın kumaştan giysiler giymek vücudun direncini düşürdüğü için risk teşkil etmektedir.



Güneş Çarpması ve Uyku Belirtileri



Güneş çarpmasının en bariz belirtilerinden biri kişinin uykuya olan düşkünlüğüdür. Vücudun mekanizması tamamen bozulduğu için fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getiremez. Bu da çok büyük oranda uykuya olan bağımlılığı arttırır. Kişiler güneş çarptıktan sonra günde 10 - 12 saat uyuma eğilimi gösterir.



Güneş Çarpmasının Zihinsel Belirtileri



Güneş çarpması sonucu kişinin vücudunda olduğu gibi zihin yapısında da belli başlı değişimler yaşanır. Zihin bulanıklığı en sık rastlanan semptomlar arasında görünür. Birey kademeli olarak bulanık düşünmeye ve en ufak bir şeye dahi odaklanamamaya başlar. Şiddetli baş ağrılar ile birlikte doğru zamanda müdahale edilmezse sonuçta koma emareleri görünmeye başlanır.



Güneş Çarpmasının Diğer Belirtileri



1- Ateşin yükselmesi: Güneş çarpmasından sonra ilk 2 -3 saat son derece kritiktir. Bu kritik süreçte hastaların ateşlerinin yükseldiği saptanmıştır. 40 dereceye kadar yükselen ateş kişilerin son derece halsiz hissetmelerine neden olur.



2- İstifra: Özellikle çocuk ve kadınlarda kusma eğilimi sıklıkla gösterilir. Hasta olan kişiler yediği her şeyi anında çıkarmaya başlar. Buna eşlik eden baş dönmesi ile birlikte çok kısa süre içerisinde hasta yatağa düşer.



3- Mide bulantısı: Bağışıklık sisteminin çökmeye başlaması ile birlikte mide bulantısı da en sık rastlanan bir diğer semptom olarak kayıtlarda yer almaktadır. Bazı hastalarda mide ekşimesi ve öğürme de görülebilir. Belirtiler her komplikasyonda olduğu gibi hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir.



Güneş Çarpmasının Cilt Yüzeyindeki Belirtileri



Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerin cilt yüzeylerinde de belli başlı değişimler yaşanır. Sadece alın bölgesinde değil tüm vücutta ısı artışı gözlemlenir. Sıcaklaşan cilt aynı zamanda kurumaya başlar. Bu belirtilerden birkaçını kendinde gören kişinin hastaneye gitmesi ve profesyonel destek alması gerekmektedir.



Güneş Çarpmasından Korunmak İçin



Güneş çarpması riskini en aza indirgemek için yaz mevsiminde saat 12 - 1.30 arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir. Bu saatler güneş ışınlarının en yoğun hissedildiği saatlere tekabül ediyor. Bunun dışında güneş gözlüğü ve şapka gibi güneşten koruyucu aksesuarların kullanımına özen gösterilmelidir. Yazın pamuklu kumaşlar yerine daha serin tutan kumaşlara sahip giysiler giyilmelidir. Dışarıda alkol tüketimi yerine bol bol su tüketilmeli ve vücudun direnci korunmalıdır.