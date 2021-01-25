Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri hakkında bilgiler

Neslihan Atagül’ün hastalığının geçirgen bağırsak sendromu olduğu açıklanmıştı. Geçirgen bağırsak sendromunun belirtileri ve tedavisi merak edilen konular arasında yerini aldı. Hastalığın sık görülen belirtileri arasında sık sürekli halsizlik, yorgunluk ile giden kronik yorgunluk yer alıyor.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDORUMU NEDİR?

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, " Sürkeli alınan aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabilir. Ayrıca aşırı şeker, özellikle meyve şekeri olan fruktoz, karbonhidrat kullanımı ile bağırsaktaki normal yaşayan bakteri florası ve ortamı bozularak geçirgen bağırsak sendromuna sebep olabilir" dedi.

Bağırsakların sindirim sisteminin ve dolayısıyla vücudun en önemli kısımlarından biri olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Bağırsak, yüzeyini kaplayan özelleşmiş hücreleri sayesinde hem gıdaların sindirilmesini hem de sindirilen gıdaların emilmesini sağlar. Bunun dışında vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından birini de oluşturur. Vücudumuzun ikinci beyni olarak da bilinen bağırsaklarda, birbirlerine komşu bir şekilde sıralanan hücreler arasında sıkı bağlantılar (tight junction) bulunur. Geçirgen bağırsak sendromunda işte bu sıkı bağlantıların bozulması sonucunda, bakterilerin, bakteriyel toksinlerin, sindirilen gıdalardaki toksik-vücuda zararlı maddelerin bağırsaktan kana karışması ve bu şekilde vücudumuzda bazı uygunsuz cevapların ve hastalıkların oluştuğu iddia edilmektedir" dedi.

BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Gastroenteroloji ve Hepatoloji UzmanıDoç. Dr. Salih Boğa’nın Hürriyet’te yazdığı konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Zararlı bakterilerin artıp bağırsak iç zarında probiyotiklerin azalmasıyla oluşan ve bağırsak geçirgenliğinde artışa sebep olan bağırsak flora bozukluğuna "Disbiyozis’’ denir. Dizbiyozis belirtileri aşırı gaz, şişkinlik, ödem, zaman zaman ishal zaman zaman kabızlığa varan dışkı şekil bozuklukları ve hazımsızlıktır. İlerleyen zamanlarda tedavi edilmeyen dizbiyozisin tetikleyeceği yukarıda bahsedilen hastalıkların her biri kendi belirtilerini ortaya çıkarır. Geçirgen bağırsak sendromu adında bir hastalık olmadığı için kendi başına belirtisi olamaz ancak bağırsak florasındaki bozukluğun ve buna bağlı oluşan hastalıkların belirtileri gözlemlenebilir.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bağırsakta geçirgenlik artışı sağlayan disbiyozise karşı en önemli önlem probiyotiklerden zengin gıdalara gündelik diyetimizde yer vermek. Probiyotik zengini gıdalar arasında birincilik kefirde. Kefir kadar güçlü bir probiyotik kaynağı yok, her bir bardak kefirde milyarlarca probiyotik bakteri var. Yoğurt ve ayran da mükemmel kaynaklar olsa da bu besinler pastörize edildiklerinde içlerindeki probiyotik miktarı da belirgin ölçüde azalıyor.

Vücuttaki probiyotikleri çoğaltmanın bir diğer yolu da onları besleyen, çoğalmalarını sağlayan fermente besinlerden yardım almak. Turşu, şalgam, nar ekşisi, sirke ve boza gibi fermente besinler, bağırsak florasındaki probiyotiklerin çoğalmasını sağlamakta ve prebiyotik olarak adlandırdığımız, günlük tüketimini artırmamız gereken diğer besinlerdir.