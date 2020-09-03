Erkekler için ameliyatsız estetik

Erkek ve kadını görsel olarak birbirinden ayıran en temel fark hatlarıdır. Soruna doğru tespit ve müdahale önemlidir. Yuvarlak hatlar kadınsı, köşeli hatlar erkeksidir. İşte bu sınırları koruyarak yapılan cerrahi dışı estetik uygulamalar erkekleri çok mutlu etmektedir.

Ameliyatsız yüz gençleştirme metotlarıyla yüzde daha erkeksi bir ifade sağlamak da mümkün. Erkeklerde yaşla birlikte yüz ovali bozulmaya, köşeli erkeksi yüz hataları kaybolmaya başlar. Gıdı bölgesindeki sarkma ve yağlanma, yanaklardaki sarkma yüzün daha geniş görünmesine sebep olabilir.

Erkek cildi daha kalın ve gözeneklidir bu yüzden sarkmaya daha meyillidir. Likit yüz germe, fokuslu ultrason tedavileri, radyofrekans enerjileri, bu amaçla kullandığımız ve 30 dakika gibi kısa bir sürede, tek seansta izsiz, ağrısız uygulanabilen kolay uygulamalardır.

Botoks ve

kök hücre tedavisi

Hyalüronik asit dolguları, dudakları güçlendirirken yanak, elmacık kemikleri ve çeneye kaybettiği hacmi geri kazandırabilir. Özellikle yeni nesil dolgularla ödemsiz, sadece kaybedilen hacmi ve dinçliği geri kazandırıp doğal görünümü koruyabiliyoruz. Yüz, kaş arası ve göz çevresi kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğü yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan deformasyonlardır.

Alın ve göz çevresi yani mimik çizgilerinde uyguladığımız botoks, doğal cilt yenileme yöntemleri olan PRP, kolajen enjeksiyon, kök hücre ve lazer tedaviyle hastalar cerrahi müdahaleye gerek kalmadan daha genç bir görünüm elde edilebiliyor.

Bu uygulamalar sonrasına hastalar çok kısa sürede günlük rutinine geri dönebiliyor.

İş yaşamlarını

kesintiye uğratmadan etkili sonuçlar almaları, iyileşme döneminin çok kısa ve sonucunun öngörüldüğü gibi net olması erkek hastalarımızın ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerini tercih sebebidir.

Sırt ve koltuk altına

lazer epilasyon

Erkeklerde sıklıkla yaptığımız uygulamalardan birisi de lazer epilasyondur. Sakal üstü bölgesi, sırt, kulaklar ve vücuttaki istenmeyen tüyleri lazer yöntemiyle kalıcı olarak azaltmaktayız. Böylelikle kişi hem tıraşlama sonrası ortaya çıkabilen kıl batıkları ve dönmelerinden kurtulabilir hem de daha temiz ve sağlıklı bir cilde kavuşur.

Yaz aylarında erkeklerde koltuk altı terlemesi sonucu ortaya çıkan koku problemleri kişiyi çok rahatsız etmektedir.

Aşırı terleme sadece kozmetik bir sorun değil aynı zamanda bir sağlık sorunu olarak değerlendirilir. Özellikle katlantı bölgelerinde sıklıkla pişik ve mantar hastalığına ve bu bölgelerde ıslaklıkla oluşan sıyrıklar nedeniyle enfeksiyona zemin hazırlar.

Sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen bu durumun tedavisi için sadece 15 dakikada uygulanabilen terleme tedavileri kişiyi çok rahatlatmakta, terlemeye ve kokuya çözüm olmaktadır.

Bölgesel incelme

Erkeklerde beden ve yüz orantısı da önemlidir. Bu amaçla daha fit görünmek isteyen erkekler özellikle karın ve karın yan bölgesindeki spor ve diyete rağmen çözemedikleri bölgesel yağlanmalardan kurtulmak için bizlere başvuruyor. Ancak erkekler çok vakit ayırmak ve sürekli uğraşmak istemiyor. Daha pratik çözümler arıyorlar. İşte bu amaçla uygulanan sıcak lazer lipoliz yöntemiyle sadece 20 dakika içinde genellikle tek seansta aşırı yağlanması olan bireylerde ise 1 ay ara ile 2-3 seansta bölgesel incelme ya da sıkılaşma sağlayabiliyoruz.