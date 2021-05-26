Epikriz Nedir? Epikriz Raporu Hangi Durumlarda Verilir?

Epikriz raporu, gerekli görüldüğü takdirde başka sağlık kuruluşları tarafından hastanın durumunu tespit etmek, daha doğru bir tedavi yöntemi belirlemek için talep edilebilir.

Epikriz Nedir?

Epikriz, hastanın sağlık kuruluşuna başvurduğu anda düzenlenmeye başlanan bir rapor türüdür. Bu raporda hasta için kullanılan ilaçları, yapılan tahlilleri, koyulan teşhisi, tedavinin ne gibi sonuç verdiği, ameliyat yapıldıysa operasyonda uygulama sırasına göre yapılan tüm tetkikler, hangi olumlu ve olumsuz durumlar ile karşılaşıldığı olmak üzere yapılan bütün unsurları içeren geniş kapsamlı rapora epikriz raporu denir.

Bu rapora hastanenin başka birimleri arasında ihtiyaç duyulurken kimi zaman da başka sağlık kuruluşları tarafından talep edilebilir. Tedavinin durumu, semptomlar ve hasta için kullanılan tüm ilaçlar bu raporun içinde yer almalıdır. Bu rapora göre tedavi süreci doktor tarafından planlanır.

Epikriz Raporu Hangi Durumlarda Verilir?

Epikriz raporu, hastanın sağlık kuruluşuna başvurduğu andan itibaren düzenlenen bir rapordur. Bu raporda hasta için koyulan teşhis, kullanılan ilaçlar, hastanın semptomları ve daha pek çok bilgiye yer verilir. Bu raporda doktorun uyguladığı tedavileri başka bir doktora sunmak için hazırlayacağı bir çeşit metindir. Bu rapor elle yazılabileceği gibi bilgisayarla da düzenlenebilir. Bu rapor sayesinde hastanın tedavisine ve hastalık geçmişine kolaylıkla ulaşılabilir.

Düzenlenen bu rapor, uzun bir süre arşivde tutulabilir. Bu rapor sayesinde aynı tedavi yöntemlerinin uygulanarak zaman kaybedilmesinin önüne geçilir. Aynı zamanda hastanın nakli başka bir hastaneye yapıldığı zaman bu rapor doktora hastanın geçmişi, uygulanan tedavi yöntemleri ve ilaçlar hakkında çok önemli bilgiler verir.

Acil durumlarda bu rapor, hastaya yapılmamış olan tetkiklerin yapılmasını hızlandırır ve tedavi sürecini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle her hasta için sağlık kuruluşuna başvurulduğu andan itibaren epikriz raporu düzenlenmeye başlar. Bu raporun her hastanın dosyasında bulunması gerekir.

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