Endorfin Nedir? Ne İşe Yarar? Endorfin Hormonu Nasıl Artar?

Mutluluk kavramı bazı insanlar için bir şeker olabilirken, bazı insanlar için ise pahalı evler, lüks arabalar demek olabiliyor. Bunun anlamı mutluluk herk insan için farklı anlam ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bütün insanların aradığı mutluluk için ise beynin endorfin salgılamasının gerekliliği söz konusudur.

Endorfin Nedir?

Endorfin, insanlar arasında bilinen bir diğer adıyla mutluluk hormonu, insanların kendini iyi Endorfin hissetmesini sağlayan, bireyin yüzünde gülümseme olması için endorfin hormonunun salgılanmasıyla oluşan hormondur.

Endorfin, insan vücudunda bulunan morfin, opiat benzeri bir etki oluşturan peptik yapıya sahip olan hormonlara verilen addır. Endorfin hormonu, beyindeki hipofiz bezi ön lobu tarafından sentezlenip salgılanır. Endorfin hormonun salgılanması ise insanlarda hemen hemen morfin ile aynı etkileri yaratır.

Endorfin Ne İşe Yarar?

Endorfin, insan vücudunda özellikle belirli saatlerde artış gösteren bir hormon olma özelliği barındırmaktadır. Endorfin salgılanmasıyla birlikte insan vücudunda iyilik görülmeye başlar. bireylerin kendilerini çok daha iyi hissetmelerine neden olan endorfin hormonu, insanların yaşamdan aldığı zevki artıran bir etkiye yaratmaktadır. Bundan dolayı endorfin hormonunu salgılayacak nitleikte etkinliklerde bulunmak oldukça önemlidir.

Endorfin hormonun salgılanmadığı durumlarda insanlar kendilerini daha kötü hisseder ve mutsuz bir hayat geçirirler. Endorfin ayrıca insan vücudunda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ağrıların iyileşmesi için etkili bir hormon olma niteliği barındırır. Bu hormon sayesinde birey uzun vadede daha rahat ve ağrısız yaşam sürdürme olanağına sahip olur.

Endorfin diğer tabiri ile mutluluk hormonunun salgılanması, aynı zamanda bireyin hayattan aldığı zevki artırma noktasında son derece etkilidir. Endorfin hormonun vücutta salgılanması bir insanın daha mutlu olmasını sağlayacağından bireylerin endorfin salgılayan faaliyetlerde bulunmaları oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Endorfin'in en etkili olduğu hususlardan bir diğer de kadınların doğum anı olmaktadır. Çünkü vücut tarafından salgılanan endorfin hormonu doğum anında doğal bir uyuşturucu görevi üstlenmektedir. Bu sayede kadınlar doğumu daha rahat gerçekleştirebilme imkanına sahiptir.

Endorfin Hormonu Nasıl Artar?

Endorfin hormonun salgılanması özellikle de akşam saatlerinde çok daha fazla gerçekleşmektedir. Akşam saat 11'den gece saat 3’e kadar olan süreçte beyin tarafından endorfin salgılanması daha fazla gerçekleşmektedir. Endorfin hormonu, beynin herhangi bir efor sarf etmesi durumunda da artış gösterebilmektedir. Konun anlaşılabilmesi adına şöyle bir örnek verilebilir; hem beyni hem de vücudu çalıştıran niteliğe sahip spor faaliyetlerinde, koşma ve yüzme gibi sağlık açısından da yararlı olan faaliyetlerde de endorfin hormonunun salgılanması oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmektedir.

Endorfin, gece saatlerinde salgılanan bir hormon olması bakımından özellikle uyku düzenine dikkat etmek oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bunun en önemli sebebi ise endorfin hormonun uykuda daha iyi salgılanıyor olmasıdır. Bu durum da gece 11 ile 3 saatleri arasında bireylerin uykuda olması gerektiğinin son derece önemli bir göstergesidir.

Düzenli ve erken uyku esnasında endorfin salgılanmasını artmaktadır. Bu sebeple de bireylerin kendilerini daha mutlu hissetme durumunda artış söz konusu olacaktır. Sağlıklı ve düzenli bir uyku endorfin hormonu salgılanmasında olmazsa olmazlardandır.

Endorfin hormonu salgılanmasını artıran etkenlerden biri de baharat tüketimi olmaktadır. Gerçekleşen baharat tüketimi, İnsan vücudunda endorfin salgılanmasını arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Baharatın haricinde endorfin salgılanmasını artıran çok çeşitli besinlerin varlığı söz konusudur. Bu besinleri ise şu şekilde belirtmek doğru olacaktır:

- Çikolata

- Muz

- Dondurma

- Üzüm

- Makarna gibi gıdaların tüketimi vücutta endorfin hormonunun salgılanmasını arttırıcı bir etki yaratmaktadır.

Fakat tüm her şey için olduğu gibi endorfin hormonunun salgılanması için de bunların gereğinden fazla tüketilmemesi çok önemlidir. Aksi bir durumda sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olabilirler. Endorfin hormonun salgılanmasını ve yükselmesini sağlamak için yapılabilecek başlıca şeyler şunlar olmalıdır; düzenli olarak zihni ve bedeni çalıştıran aktiviteler gerçekleştirmek, kaliteli ve düzenli uyku uyumak.

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