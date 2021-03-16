Emziren anneler için 11 besin önerisi

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, emzirme döneminde annelerin beslenmesinin bebeklerin sağlığı için çok önemli olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Parlak, annelerin beslenme şeklinde bütün besin gruplarına yer vermenin önemine değinerek “Öğün aralarında sağlıklı atıştırmalıklar ile dengeli beslenin. Annelerden nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda çok soru alıyorum. Bebeklerin yüzde 75 ila 80’nin de gaz problemi görülüyor. Özellikle kolik bebekleri olan anneler ne yiyeceğini şaşıyor ve ne yiyebilir ya da neyi yememesi gerektiği konusunda kafası karışıyor” şeklinde konuştu.

“GAZLI İÇECEKLER KARARINDA TÜKETİLMELİ”

Gaz yapması nedeniyle bazı besinlerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Parlak, “Mercimek, bulgur, nohut, fasulye, mısır, yeşil mercimek, soya, yulaf gibi kuru bakliyatlar tüketilmemeli. Ayrıca lahana, brokoli, karnabahar, bürüksel lahanası, soğan, pırasa, bezelye, bakla, turp gibi sebzeler dikkatli yenilmeli. Portakal, mandalina, greyfurt, armut, şeftali, erik, ananas gibi meyveler ile inek sütü, acı biber, isot, kahve ve gazlı içecekler kararında tüketilmeli. Annelerin bu gıdaları tüketmesine bağlı bebeklerinde gaz sorunu yaşayabileceği akılda tutulmalıdır” dedi.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Dr. Parlak, emziren bir annenin beslenmesi düzeni ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

“Anne sütünün yüzde 80’nini su oluşturur. Bu nedenle günde ortalama 3 litre sıvı tüketimi olmalı. Bol bol su içmeli, beraberinde komposto, loğusa şerbeti, tüketmesini öneriyoruz. Ihlamur, papatya, rezene gibi hem anneyi rahatlatıcı hem de sütünü artırıcı bitki çayları günlük 1-2 fincan tüketilebilir. Zayıflama çayı tüketmeyin. Su içmeyi unutuyorum diyen annelere emzirme sonrası büyük 1 bardak su içmelerini tavsiye ediyorum.

“Meyve, sebze, et-süt ürünleri, tahıllar, bakliyatlar ve kuruyemiş olmak üzere her besin grubundan dengeli beslenmelisiniz.

“Et, yumurta, balık, sakatat, kuruyemiş (ceviz, badem), kurutulmuş meyveler (erik, üzüm, kayısı), yeşil yapraklı sebzeler demir yönünden zengin besinlerdir. Bu besinlerin haftada 4-5 kez tüketilmesini öneriyoruz.

“Mutlaka iyotlu tuz kullanmalı. İyot doğal besinlerle alınamaz. Ve iyot bebeğin zeka gelişiminde etkilidir.

“Mevsiminde meyve ve sebze tüketelim. Koyu yeşil sebze ve sarı sebzeler mutlaka tüketilmeli. Kimyasal takviye, hormon içermesi nedeniyle mevsiminde olmayan ürünleri tüketmeyelim.

“Yulaf, arpa, tahin, dereotu, havuç, rezene, fındık, ceviz anne sütü yapımını artırdığı için özellikle tüketmenizi öneriyoruz

“Günlük tam tahıllı ekmek tüketimini ihmal etmeyin.

“Günlük yumurta tüketimi bebeğinizin beyin gelişimi için önemlidir. Et, tavuk, yumurta protein yönünden zengin olup haftada 3-4 kez tüketilmeli.

“Haftada 1 veya 2 kez balık tüketimini öneriyoruz.

“Emzirme döneminde demir ihtiyacı artar, bunun için kırmızı et, yumurta, kurutulmuş meyveler tüketilebilir.

“Kalsiyum ihtiyacı için süt, peynir, kaşar, yoğurt günlük tüketilmelidir.”

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