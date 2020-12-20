Doğal güzelliğin şifresi

SARKMA MI KIRIŞIKLIK MI?

Özellikle yağlı ve kalın bir cilt yapısına sahipseniz sarkmaya yatkın bir yapınız var demektir. İnce ve kuru bir cildiniz varsa, kırışmaya meyillisiniz demektir. Sarkma problemi olan bir kişiye yapılacak antiaging uygulamalarla kırışmaya meyilli kişilere uygulanacak antiaging yaklaşımlar bambaşkadır.

Sarkma sorunu olan kişiye yapılacak su tutan dolgu veya hacim veren uygulamalar, istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına, kişinin yapay ve garip görünmesine neden olacaktır. Burada profesyonel gözler ve eller devreye giriyor. Kişinin kaybettiklerini takviye etmek ve desteklemek gerekir. Kime, ne uygulamalar yapılacağının belirlenmesi gerekir.

Bir plan doğrultusunda, tecrübeli doktorlar tarafından zamanında ve uygun dozlarda uygulanması doğal güzellik olarak kabul edilir.

Eksileni yerine koyun

Yaşla birlikte ciltte bazı yapı taşları azalmaya, hücreler arası su, vitamin ve mineraller tükenmeye başlar. Cildin yenilenme kapasitesi azalır, elastikiyet kaybı artar ve yeni kolajen üretimi yavaşlar. Henüz cildinize herhangi bir işlem yaptırmadıysanız öncelikle azalan vitamin ve mineralleri geri kazandırmak cildin direncini arttıracaktır.

Mezolift de denilen bu yöntemle ihtiyacınız olan hyaluronik asit, vitamin, mineral ve atioksidanlar cilde verilir.

30 yaşından önce üretip artık üretemediği bu maddelerle karşılaşan cilt, tekrar ışıldamaya ve sıkılaşmaya başlar.

Aynı şekilde kolajen enjeksiyonları ve takviyeleri de azalan bu önemli proteini yerine koyarak cildin nemlenmesi, lekelerin azalması ve gözeneklerin sıkılaşıp çizgilerin azaltılmasında destekleyicidir. PRP de tam da bu noktada işe yarayacaktır. Kanınızdaki tamir hücreleri, yine ciltte azalan tamir hücrelerinin görevini üstlenecek ve cildi yaşlanmaya karşı abluka altına alacaktır.

PRP ve vitaminler, roller, dermapen, iğneli radyofrekans sistemlerinin de yardımıyla cilt ve cilt altını uyararak destek olacaktır.

Enerji bazlı antiaging uygulamalar

Genç görünmek, parlak, canlı ve sıkı bir cildin yansımasıdır. Yaşlanma genel olarak hem genetik özelliklere hem de çevresel faktörlere bağlı olarak ilerleyen bir süreçtir. Cilt yaşlanması ise çevresel faktörlerden daha çok etkilenir. Özellikle güneş, sigara, çevre kirliliği cilt yaşlanmasını ve deformasyonunu hızlandırır.

Son zamanlarda gelişen teknoloji cilt kalitesini artırmak adına pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. BBL forever young gibi ışık sistemleri, lazer sistemleri, radyo frekans gibi enerji bazlı antiaging uygulamalar da cilt yenilenmesi yaparak doğal güzelliğin korunmasında katkı sağlayacaktır.

Yerçekimine karşı lifting yöntemleri

Cilt sarkmalarında genetik faktörler ve cildimize nasıl davrandığımız önemlidir. Sarkma, 40 yaş civarında özellikle her iki yanağın alt kısımlarında belirginleşir ve yüz ovali bozulmaya başlar. Ayrıca alın kısımdaki kaslarda gevşeme ve yer çekimine bağlı aşağı doğru yer değiştirme sonrası göz kapaklarında düşme de görülür.

Cildin üst tabakaları ile cildin alt tabakalarında başlayan gevşemeler ve sarkmalar içinse “hifu” diye bilinen fokuslu ultrason sistemleri devreye girer. Bu sistemde ses dalgalarının mekanik etkisinden yararlanılır. Ameliyata gerek kalmadan tek seansta kolajen stimulasyonu ve germe etkisi yaratılır. Cildin alt bağ dokusu sıkılaşır ve cilt sarkmasının önüne geçilir. Geç kalınmamışsa başlamış olan sarkma geriye çevrilir.

Aşırı zayıflama veya diyet sonrası oluşan sarkmalarda da PLLA veya kalsiyum hidroksi apatit içeren dolgularla kolajen stimülasyonu ve volum etkisi eş zamanlı olarak sağlanabilir.

Kafanızın karışması çok normal. Teknolojinin de gelişmesiyle son yıllarda pek çok yöntem ve cihaz geliştirildi. Ancak her yöntem herkes için uygun değildir. Cilt tipinize, yaşınıza, genetik yapınıza uygun yöntemlerin belirlenmesi için uzman doktorlara danışın.