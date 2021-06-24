Deniz Yanığına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Deniz Yanığı Kaç Güne Geçer?

Hava sıcaklarının artması ve deniz sezonunun başlaması ile birlikte deniz yanıkları ortaya çıkmaktadır. Deniz yanıkları pek çok kişinin muzdarip olduğu bir durumdur.

Deniz Yanığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Yoğurt

Yoğurt deniz yanığı denilince akla ilk gelen yöntemlerden bir tanesidir. Deniz yanığı olan bölgeye doğrudan yoğurt sürebilirsiniz. Yoğurt hem çok faydalı hem de cildi besleyicidir. Yanık faktörlerini ortadan kaldıran yoğurt tüketimi son derecede faydalıdır. Yoğurt tüm yanık izlerini ortadan kaldıracak yanığa bağlı olarak sızıyı da ortadan kaldıracaktır.

2) Aloe Vera Jeli

Doğal olarak bulunan aloe vera bitkisinden elde edilen aloe vera jeli de yine deniz yanığına en iyi gelen seçeneklerden bir tanesidir. Aloe vera jelini mutlaka tercih etmeniz yanıkların geçmesi için çok önem teşkil eder. Aloe vera jeli sürülen bölgede acıyı hafifletir ve daha iyi hissetmenizi sağlar. Bundan dolayı aloe vera jeli doktorlar tarafından da öneriliyor. Aloe vera jeli cilt sağlığı açısından son derecede faydalı olarak bilinmektedir.

3) Poşet Çay

Cilde iyi gelen ve deniz yanığı faktörlerini ortadan kaldıran doğal tedavi seçenekleri arasında poşet çay gelmektedir. Sallama poşet çayı belirli bir müddet bekletip soğuttuktan sonra deniz yanığı olan bölgeye koyabilirsiniz. Poşet çay cilt sağlığı için çok önemlidir. Deniz yanığı şikayeti yaşayanların mutlaka tercih etmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Poşet çayı cildinize koyduktan sonra hem acısı hafifleyecek hem de daha iyi hissedeceksiniz.

4) Lavanta Yağı

Deniz yanığı için alternatif olarak da kullanabileceğiniz tedavi seçenekleri arasında lavanta yağı gelmektedir. Lavanta yağı en faydalı olan bitkisel yağlardan bir tanesidir. Kolayca temin ederek cildinize sürebileceğiniz bir bitkisel yağdır. Lavanta yağını kullanarak deniz yanığı belirtilerini önemli ölçüde geçirebilirsiniz.

5) Zeytin Yağı

Zeytinyağı her derde deva olarak bilinen tam anlamıyla bir şifa deposudur. Doğal tedavi seçenekleri denilince akla ilk gelen tedaviler arasında zeytin yağı gelmektedir. Zeytin yağını düzenli olarak kullandıktan sonra her türlü deniz yanığı şikayetinden kurtulabilir aynı zamanda deniz yanığının oluşturmuş olduğu yanık izlerinden de zeytin yağı sayesinde doğal yollardan kurtulabilirsiniz.

6) Salatalık

Alternatif olarak kullanabileceğiniz bir diğer tedavi seçeneği ise salatalıktır. Salatalığın cilde faydaları saymakla bitmiyor. Hem daha diri ve daha canlı bir cilde sahip olmak hem de deniz yanıklarından yaz aylarında kurtulmak için salatalık tercih edebilirsiniz.

7) Elma Sirkesi

Doğal olarak tercih edebileceğiniz bir diğer tedavi seçeneği ise elma sirkesidir. Elma sirkesi hem ağrıyı hem de acıyı aynı anda hafifletir. Cildi besler ve yanık oluşmuş tahribatlı cildin onarılmasını sağlamaktadır. Elma sirkesini günde 1 defa yapabilirsiniz. Doğrudan cildiniz ile temas etmesini sağlayarak deniz yanıklarından kurtulabilirsiniz.

Deniz Yanığı Kaç Güne Geçer?

Deniz yanığı şikayeti olanların merak ettiği detaylar arasında kaç güne geçtiği gelmektedir. Öncelikle deniz yanığı şikayetinden kurtulmak istiyorsanız bu doğal tedavi seçeneklerini uygulayabilirsiniz. Düzenli olarak bu tedavi seçeneklerini uyguladıktan sonra 3 ila 4 gün arasında deniz yanığı şikayetlerinizden tamamen kurtulacak ve daha canlı bir cilde sahip olacaksınız.

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