Cilt bağışıklığını artıran yöntemler

Kuruduğunda yaşlanma artar

Cildiniz kuruysa neme ihtiyaç duyar. Çünkü kuruyan cilt çabuk yıpranır ve yaşlanır. İşte bu kısır döngüyü kırmak cildin nemini artırmakla mümkündür. Her zaman söylerim en iyi antiaging ürün cildinizin tipine uygun iyi bir nemlendiricidir.

Cilt yaşınız kaç olursa olsun nemlendirmeniz gerçeğini aklınızda tutun. Ama sadece nemlendirici krem ve serumlar sürmek yeterli olmaz. Çünkü cildimizdeki bariyer tabakası bu ürünlerin içeriğinin cilt altı dokuya emilimine izin vermez.

Yüz, boyun dekolte ve eller

İşte bu durumlarda biz dermatologlar cilt alt tabakasını enjeksiyonlar, ışık sistemleri veya ultrasound ve radyofrekans gibi yardımcı enerji ve geçirgenliği artırıcı uygulamalar yardımıyla vücudumuzda bağ dokusunun temel yapıtaşlarını, somon DNA’sı, vitamin, mineral, aminoasit içeren ürünlerle uyarabiliyoruz.

Böylelikle deri içten içe kendini yeniler. Yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde oluşan kırışıklıkları ve yaşlanma etkilerini geriletir. Güneşle birlikte sigara ve alkol kullanımından da zarar gören cildin yeniden yapılanmasını sağlar.

Uygulamalarımızda cildin temel ihtiyacı olan nemi içeriğindeki yoğun saf hyalüronik asit sayesinde geri kazandıran, hücresel tamir ve yenilenme yaparak ve ciltteki elastin ve kolajen sentezini uyararak bağ dokuyu da güçlendiren çeşitli aminoasit ve peptidler yardımıyla yapmaktayız. Bazen de PRP yöntemiyle kişiden alınan kandaki tamir hücrelerini kullanırız.

Böylelikle cildin tamir mekanizması harekete geçer cilt direnci artar. Bununla birlikte ince çizgiler, lekeler azalırken cilt daha canlı ve sağlıklı görünür.

Aminoasit desteği şart

Cilt yeteri kadar aminoasite sahip olmadığında, günlük rutin onarım ve yenilenme faaliyetlerini yerine getiremez. Yeteri kadar amino asit olmaksızın cilt elastikiyetini kaybeder, sarkmalar ve kırışıklıklar oluşur. Bu cildin kuru, yıpranmış ve yaşlanmış görünüme kavuşmasına neden olur, genç ve sağlıklı cildin parlak görünümü kaybolur.

Cildin sağlıklı görünümünü devam ettirebilmesi için gerekli vitamin, mineral, aminoasitleri içeren solüsyon, serumları cildin orta ve derin katmanlarına mezoterapi yöntemiyle uygulamaktayız. Formülündeki nükleik asit, oligoelementler ve peptidler sayesinde bu uygulamalar cildin bağışıklık sistemini artırarak yıpranmasını önler, direncini artırır.

Aminoterapi nasıl yapılır?

Aminoterapi işlemi sadece 20 dakika sürer. İşlem sırasında cilt altına belirli konsantrasyonlarda tek kullanımlık steril flakonar halinde sunulan sıvılaştırılmış vitamin, aminoasit, hyalüronik asit, cildin orta ve derin dermis tabakasına çok ufak iğneler ile enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. Uygulamanın konforlu geçmesi için öncesinde lokal anestezik kremlerle cilt rahatlatabilir.

Uygulama hem yüz hem boyun hem de dekolte ve eller gibi etkilenen tüm alanlara yapılabilir. Genellikle 10 gün aralarla cildin ihtiyacına, cilt yaşına ve tipine göre 1 veya 4 seans şeklinde tekrarlanabilir. Kışın rehavetini atıp yaz aylarının sıcak ve nemli günlerine cildi hazırlamanın en pratik yoludur aminoterapi uygulaması.

Her yaşta yapılabilir

Sanılanın aksine sadece yaşlanmış ciltler için uygulanmaz bu vitamin enjeksiyonları; aynı zamanda cilt sağlığını korumak, bariyeri güçlendirmek, nemli, ışıltılı ve canlı bir cilt için de her yaşta ve cinsiyette uygulanması gerekir.

Bilime dayalı yöntem

Yapılan klinik çalışmalarda uygulamadan 10 gün sonra, ince kırışıklıkların sayısı ve miktarında azalma, yüzeyle ve derin cilt nemlenmesinde artış ve yüz sıkılığında önemli bir miktarda artış sağladığı gösterilmiştir.

En önemlisi de uygulamadan 6 ay sonra bile bu etkilerin devam ettiği kanıtlanmıştır. Özellikle mevsim dönüşlerinde yani ilkbahar ve sonbahar aylarında, cildin bağışıklığının düştüğü zamanlarda uygulanacak bu tür işlemler cildinizin sağlığına ve nemine kavuşmasına yardımcı olacaktır.