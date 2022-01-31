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Çevre sorunlarıyla ortaya çıkan hastalıklar ve belirtileri nelerdir?

#Sağlık#Çevre Sorunlarıyla Ortaya Çıkan Hastalıklar#Çevre Sorunlarıyla Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir
Çevre sorunlarıyla ortaya çıkan hastalıklar ve belirtileri nelerdir

Çevresel faktörler insan sağlığı üzerinde her zaman için çeşitleri etkileri ortaya çıkarmaktadır. Eğer çevresel faktörlerin olumsuz koşullarda olduğu görülürse insan sağlığına ciddi etkileri olacaktır. Bunun sonucunda ise birçok hastalık çıkma ihtimali bulunmaktadır. Sizler için çevre sorunlarıyla ortaya çıkan hastalıklar ve belirtileri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Çevresel sorunların etkisi ile insanların sağlıklarında bozulmalar görülmektedir. Bu bozulmalar arttığı sürece önemli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle bazı hastalıklar tedavisi zor ve insanları yoran hastalıklar olarak bilinmektedir. Bundan dolayı her insanın çevresine karşı duyarlı olması ve kirliliğe engel olması gerekmektedir.

Çevre Sorunlarıyla Ortaya Çıkan Hastalıklar ve Belirtileri Nelerdir?

Çevre sorunlarıyla ortaya çıkan hastalıklar arasında en çok kolera, kanser, mantar hastalıkları, ishal, dizanteri ve bunlara benzer hastalıklar bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu hastalıklar farklı çevre sorunları ile ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar insan sağlığının bozulmasına yol açmaktadır.

Su, hava ve toprakta yaşanan olumsuz gelişmeler insan sağlığını tehdit etmektedir. Bundan dolayı birçok insanın hastalıklara yakaladıkları görülmektedir. Bu hastalıklar sonucunda ise insanların yaşamı zora girmektedir.

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Hava Kirliliği Sonucunda Ortaya Çıkan Hastalıklar

Hava kirliliği oldukça tehlikeli sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Hava Kirliliği neticesinde birçok insan solunum yolları rahatsızlığı yaşamaktadır. Bundan dolayı insanlarda başta akciğer rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalık görülmektedir.

Astım

Akciğer Hastalıkları

Alerjik Rahatsızlıklar

Bronşit

Toprak Kirliliği Sonucunda Ortaya Çıkan Hastalıklar

 Toprakta meydana gelen her kirlilik insanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz yönde oluşan etkiler sonucunda yaygın şekilde birçok hastalık görülmektedir.

Bağırsak Solucanı

Kronik Zehirlenme

Dizanteri

Su Kirliliği Sonucunda Ortaya Çıkan Hastalıklar

Su kirliliği insan sağlığı için oldukça tehlikelidir. Çünkü insanlar suyu sıklıkla tüketmektedir. Bundan dolayı suda oluşacak herhangi bir olumsuzluk insanları hasta etmeye yaramaktadır. Özellikle kirli su tüketerek ishal olan kişilerin sayısı oldukça çoktur.

Kolera

Sarılık

İshal

Mantar

Tifüs

Sıtma

Uyuz

Çocuk Felci

Yukarıda belirtilen hastalıklar dışında da birçok hastalık olduğu bilinmektedir. Ancak genel olarak yaşanan kirliliklerden dolayı bu hastalıklar daha sık görülmektedir.

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 Çevresel Sorunlar İle Ortaya Çıkan Hastalıkların Belirtileri

 Çevresel sorunlarla ortaya çıkan hastalıkların birçok belirtisi olduğu bilinmektedir. Bu belirtiler oldukça ciddi belirtilerdir. Özellikle birkaç tane belirti yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmektedir.

 - Mide bulantısı,

 - Alerjik reaksiyonlar,

 - Öksürük,

 - Nefes darlığı,

 - Ten renginde sararma,

 - Kaşıntı,

 - Halsizlik,

 - Karında şiddetli ağrı,

 - Kusma.

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#Sağlık#Çevre Sorunlarıyla Ortaya Çıkan Hastalıklar#Çevre Sorunlarıyla Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir

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