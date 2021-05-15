Buğday Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Buğday Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Buğday alerjisi, buğday ürünlerine karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği aşırı tepki sonucunda oluşur. Buğday alerjisi, çocuklarda en çok görülen alerjik reaksiyonların başında geldiğinden, klinik olarak önemli bir rahatsızlık kabul edilir.

Buğday Alerjisi Nedir?

Buğday alerjisi, buğdayın ham maddesinde yer alan proteinlerinden birine veya birkaçına, bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkar. Buğday alerjisi, kişinin yaşam dengelerini değiştirebileceğinden, hayatı tehdit edici boyutlara ulaşılabilir. Bu nedenle kişi buğdaydan üretilen yiyeceklere karşı alerji gösteriyorsa, zaman kaybetmeden uzman doktora başvurmalıdır.

Buğday Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Buğday alerjisinin oluşmasının nedeni, kişinin bağışıklık sisteminin aşırı tepkisidir. Gösterilen tepki, buğdayın içindeki proteinlere karşıdır. Bu proteinler vücut tarafından yapancı olarak kabul edilip, bağışıklık sistemi harekete geçer.

Buğday Alerjisi Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda yaygın olarak görülen buğday alerjisi, bebeklik dönemlerinden itibaren gelişim gösterir. Genelde 12 yaşına kadar devam eder. Yetişkinlerde görülebilir fakat genel anlamda çocuklarda daha sık görülür.

Buğday Alerjisi Belirtileri

Buğday alerjisinin çeşitli belirtileri bulunur. Belirtiler takip edilerek buğday alerjisinin erken teşhis edilmesi mümkün olabilir.

Buğday alerjisinin en önemli belirtilerinden birisi alerjik rini ve burun tıkanıklığıdır.

Astım buğday alerjisine eşlik edebilen belirtilerden biridir.

Egzama veya atopik dermatit yine görülebilen belirtiler arasındadır.

Kaşıntı, döküntü ve şişlik durumları ciltte yaygın olarak görülebilen rahatsızlıklardır.

Buğday alerjisi olan kişinin kusma, ishal ve bulantı durumu artış gösterebilir.

Boğaz ve ağızda tahriş ve kaşıntı durumu görülebilir.

Sürekli kaşınan ve sulu olan gözler buğday alerjisin durumunda görülebilir.

Mide şişkinliği ve çeşitli diğer sindirim problemleri buğday alerjisine eşlik ederek ortaya çıkabilir.

Kişi bunlardan birini veya birkaçını görüyorsa, zaman kaybetmeden uzman doktora başvurması gerekir. Buğday alerjisinin buğdaydan üretilen ürünlerin tüketilmesinden sonra ortaya çıktığı ve bu periyodik durumu takip etmenin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Buğday Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Buğday alerjisinin geçmesi için ilk olarak yapılması beslenme düzeninin iyileştirilmesidir. Bu düzenleme konunun uzmanı olan uzman doktor tarafından yapılır. Buğday alerjisi olan kişinin bol şekilde sebze ve meyveye yönelmesi önerilir. Ayrıca buğday içeren ürünlerden uzak durması, alerjinin tetiklenmemesi adına önemlidir.

Buğday alerjisini geçirmek için en önemli yol uzmanların da belirttiği üzere, buğday ürünü içeren yiyeceklerden uzak kalmaktır. Bebeklikte veya çocukluğun erken evrelerinde başlayan bu alerjik reaksiyon türü genellikle 12 yaşına kadar kendiliğinden son bulur.

Buğday Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Buğday alerjisinin kesin bir tedavisi yoktur. Bunun nedeni, bağışıklık sisteminin belirli proteinlere karşı gösterdiği ekstra reaksiyonlardır. Ancak uzmanlar, alerjinin tamamen yok edilebilmesi için buğday içeren ürünlerden kesin olarak uzak durmasının gerekliliğini ifade ederler.

Bunların yanında, yan tedavi yöntemleri olarak antihistaminikler hekim önerisiyle kullanılabilir. Alerjinin yol açtığı durumların giderilmesi için adrenalin veya çeşitli nefes açıcı müdahaleler gerekebilir.

Buğday Alerjisinin Teşhisi

Buğday alerjisinin teşhisi kişinin öyküsü dinlenerek ve çeşitli testler yapılarak belirlenebilir. Özellikle yiyecek takibinin hastanın kendisi tarafından yapılabilmesi, kişinin kendi teşhisini kendisinin koymasına olanak tanıyabilir. Ancak kesin bilgi için mutlaka uzman doktora başvurulmalı ve hemen tedavi edilmelidir.

Kan testleri yapılarak buğday alerjisi teşhis edilebilir.

Diyet günlüğü tutmak ve gıda yükleme testleri buğday alerjisinin teşhisi için gerekebilir.

Deri prick denilen testin yapılması sonucunda buğday alerjisi teşhis edilebilir.

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